Lucifer pourrait avoir la saison 6

Warner Bros.et Netflix sont optimistes quant au renouvellement de la saison 6 de la série Lucifer, basé sur le personnage de Vertido / DC Comics.

Au début, la série de Lucifer J’allais seulement avoir deux saisons de plus Netflix, le succès de l’émission sur la plateforme de transmission fait que la société envisage sérieusement un renouvellement pour une sixième saison. Depuis les conversations avec Warner Bros. Television Ils sont très avancés et on pense qu’il y aura bientôt une annonce officielle.

“Les négociations entre Warner Bros. Television et Netflix se poursuivent et les deux parties semblent optimistes quant à la conclusion d’un accord de renouvellement de Lucifer”, a déclaré l’expert Michael Ausiello en réponse à une question de fans. “Quant à la durée, j’entends dire que la saison supplémentaire aura probablement entre 10 et 13 épisodes.”

Actuellement, ils peuvent être vus dans Netflix les 4 premières saisons et sortira bientôt la cinquième. Ce sera le deuxième coproduit par la plateforme de streaming après son annulation initiale par Fox après la saison 3. Des rapports précédents ont révélé que Lucifer était la série la plus regardée de 2019.

De quoi parle la série?

Lucifer Morningstar Il décide qu’il a déjà passé trop de temps en enfer et décide d’aller sur Terre, alors il crée un club dans la ville de Los Angeles. Là, il entamera une étrange relation avec un policier qu’il ne peut pas duper de tous ses pouvoirs.

Dirigée par Joe Henderson et Ildy Modrovich, saison 4 étoiles Tom Ellis comme Lucifer Morningstar, Lauren German comme Detective Chloe Decker, D.B. Woodside comme Amenadiel, Rachael Harris comme le Dr Linda Martin, Kevin Alejandro comme détective Dan Espinoza, Lesley-Ann Brandt comme Mazikeen Smith et Aimee Garcia comme Ella Lopez.

La saison 5 sera diffusée sur Netflix tout au long de 2020. Espérons donc bientôt confirmer le sixième.

