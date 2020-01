L’UCM a oublié l’un des pouvoirs les plus destructeurs de Thor

Le film d’introduction de Thor incluait l’une de ses compétences les plus destructrices que les fans d’UCM aient jamais revues.

L’univers cinématographique Marvel est plein de super-héros puissants, mais sans doute le plus puissant est Thor (Chris Hemsworth). Avec une force incroyable, la capacité d’invoquer la foudre, son fidèle marteau Mjölnir et même le pouvoir de voler, Thor a affronté les ennemis les plus redoutables des Avengers. Mais pendant l’avant-dernière séquence de la bataille dans le film d’introduction du personnage, Thor, le dieu du tonnerre a utilisé un pouvoir extrêmement destructeur qui n’a pas été vu depuis, bien qu’il aurait été très utile à de nombreuses reprises.

Thor, réalisé par Kenneth Brannagh, suit le dieu du tonnerre qui, avec son arrogance, fait que son père Odin (Anthony Hopkins) le jette hors de sa maison, Asgard et le dépouille de ses pouvoirs et du Mjölnir. Il est obligé de vivre sans ses pouvoirs sur Terre et se révèle digne de regagner le Mjölnir et de retrouver ses pouvoirs. Pendant ce temps, son frère, Loki (Tom Hiddleston), conspire pour vaincre Thor en utilisant le Destroyer, une armure indestructible qui jette le feu qui atteint la Terre à la fin du deuxième acte du film.

Cette séquence commence par des démonstrations du pouvoir du Destructeur; Il explose des voitures et des bâtiments et disperse les piétons sur leur chemin vers un Thor toujours impuissant. Les amis de Thor, les trois guerriers (Ray Stevenson, Tadanobu Asano et Josh Dallas) et Sif (Jaimie Alexander) font face au Destroyer, qui peut se défendre contre ses attaques et même ignorer la lance avec laquelle Sif a percé sa poitrine. Lors de la confrontation finale de la bataille, Thor tente de raisonner avec Loki à travers le Destructeur, mais après une brève pause dans le combat, le Destructeur frappe Thor qui le laisse inconscient et apparemment mort pendant un moment. Abandonner votre vie pour protéger les gens sur Terre suffit à prouver que Thor est digne et ses pouvoirs sont restaurés, y compris l’un des plus destructeurs.

À ce stade, Thor récupère Mjölnir et, après avoir frappé le Destructeur plusieurs fois, fouette le marteau, le soulève en l’air et crée une tornade qui absorbe le Destructeur et le soulève au-dessus du sol, où Thor peut détruire l’ennemi blindé. Au-dessus des habitants de la ville.

Comme l’a souligné une affiche dans Reddit, ce pouvoir – d’invoquer une tornade – n’est plus jamais utilisé dans les six autres films dans lesquels Thor apparaît (sept si la scène post-crédits de Doctor Strange est incluse). Il vole plusieurs fois en utilisant le même mouvement avec le Mjölnir, mais il n’a plus jamais utilisé l’effet de tornade. D’autres fans soulignent que la tornade causerait trop de dommages collatéraux, mais bien que cela soit vrai pendant la bataille de New York dans The Avengers et se bat dans d’autres zones peuplées, la bataille de Wakanda dans Avengers: Infinity War présente des espaces ouverts. S’il y a suffisamment d’espace pour qu’il allume un feu bleu parmi des centaines de sujets de Thanos, pourquoi ne pas également utiliser le pouvoir de la tornade? Une logique similaire est maintenue dans Thor: le monde des ténèbres Dans la bataille d’ouverture.

L’UCM est riche en histoire et est restée remarquablement bien au cours de sa tournée de vingt-trois films, et bien que l’explication selon laquelle ses créateurs aient simplement oublié l’une des capacités les plus destructrices de Thor, c’est aussi la plus probable. Les fans reverront Thor dans Thor: Amour et tonnerre Taika Waititi, et si l’intrigue l’exige, ce film présente une autre occasion de voir le héros le plus puissant des Avengers créer une tornade à nouveau.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.