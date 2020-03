Luke Hemsworth explique comment c’était de perdre le rôle de Han Solo

Partager

L’acteur Luke Hemsworth a vraiment été blessé de perdre le rôle principal dans Han Solo: A Star Wars Story.

Luke Hemsworth Il est le frère aîné des acteurs Liam et Chris Hemsworth, bien qu’il soit moins connu, il a une belle carrière derrière lui. Au moment où ça sonnait fort pour jouer Han Solo, mais à la fin le rôle revient à Alden Ehrenreich.

“J’ai définitivement auditionné pour jouer Han Solo. Je le voulais vraiment », a expliqué Luke Hemsworth lors d’une récente interview. «Cela m’a vraiment fait plus mal que les autres films parce que je le voulais vraiment. Vous développez une peau épaisse assez rapidement parce que la plupart du temps, ils vous rejettent. »

Alors que Lucasfilm J’essayais de trouver le Han Solo des noms d’acteurs parfaits et innombrables ont été inclus dans la liste. Maintenant Luke Hemsworth détaillant comment la nature du processus d’audience est intrinsèquement inconfortable.

“La nature des auditions est que vous n’obtenez jamais de feedback”, a déclaré l’acteur. «Ils sont généralement assez rares. Vous n’êtes que sur une chaise. C’est très difficile. La confiance est parfois … C’est idiot. C’est une bravade. Vous faites semblant, vous essayez juste de passer par une performance qui ne semble pas vous tromper. Tout le monde est assis là à vous attendre pour faire quelque chose de grand. Vous devez rapidement développer une peau épaisse, sinon vous vous effondrerez. »

Le film a été le premier échec de Star Wars.

Après quoi Disney acheté LucasFilm et ils ont libéré L’éveil de la Force (2015) Tout semblait aller de succès en succès. Après Rogue One (2016) a également beaucoup aimé, mais avec Le dernier Jedi (2017) la controverse a éclaté et a été payée par le film Han Solo (2018). Ce qui est une aventure très intéressante mais son protagoniste n’est pas du tout comme Harrison Ford. Ce fut donc une énorme déception pour les fans.

Alors que Luke Hemsworth Il a pu bien choisir ses œuvres parce que récemment nous avons pu le voir dans Westworld, Encounter et Crypto.

Partager

Publication précédente

One Piece le meilleur anime pour une quarantaine

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.