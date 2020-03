Luke Vs. Rey: Qui était le meilleur protagoniste de Star Wars?

Faire apparaître n’importe quel sujet lié à Star Wars est un moyen infaillible de vous préparer à un monde d’arguments, mais il y a toujours un débat inévitable sur la question de savoir si Luke Skywalker ou Rey était le meilleur protagoniste. Leurs trilogies individuelles peuvent avoir des perceptions différentes les entourant, mais ces deux héros sont largement acceptés par la fanbase.

CONNEXES: Star Wars: 10 citations les plus ringardes de la trilogie Prequel

Cependant, il n’y a certainement qu’un seul de ces deux qui mérite le titre de protagoniste suprême de la série. Pour cette liste, nous avons largement considéré le jeune Luke Skywalker, ne prenant que légèrement en compte l’ancien. Nous nous sommes également concentrés sur les forces de l’univers et la qualité globale de leurs personnages pour choisir notre vainqueur.

10 moments émotionnels: Luke

Chaque protagoniste doit avoir une qualité sympathique envers lui qui fait que le spectateur soit à l’origine de son voyage, et cela passe par des moments qui touchent les sensations. Alors que la trilogie de la suite en avait plus en quantité pour Rey, Luke avait celles de qualité.

En fait, juste la scène où il dit au revoir à son père est celle qui place toute la sympathie du monde envers Luke. Les scènes dépeignant la perte de ses proches ont une sensation plus authentique où Luke est impliqué, et les fans ont tendance à s’en souvenir davantage.

9 Likabilité instantanée: liée

Il n’y a rien pour séparer les deux personnages dans cette zone, étant donné que les deux ont eu des introductions où le spectateur les a instantanément amenés. Luke et Rey ont été montrés comme des travailleurs de classe inférieure dans les planètes du désert, et tous deux avaient un attrait jeune.

La crainte avec laquelle ils se sont retrouvés dans leur voyage et la qualité adorkable qu’ils avaient, où ils se sont fait des amis uniquement à cause de leur nature amicale, ont fait de Luke et Rey les protagonistes parfaits pour commencer.

8 ennemis affrontés: Rey

Bien sûr, Luke avait l’Empire à affronter, et il a embarqué dans des jets et utilisé toutes sortes d’armes pour combattre ces ennemis, mais Rey était celui montré à peu près tout seul et toujours en tête. Cela a rendu ses ennemis plus meurtriers, vu que Rey n’avait généralement pas de secours.

Rey a également subi de plein fouet la punition de Kylo Ren, Snoke et Darth Sidious, tandis que Luke n’a pas eu autant d’affrontements directs. Le Premier Ordre semblait également avoir des sbires plus habiles que le sort relativement maladroit de l’Empire.

7 moments comiques: Luke

La trilogie originale était vraiment beaucoup plus drôle que le reste des films, et nous devons remercier Luke pour cela. Alors que Han était le plus drôle de tous, Luke lui-même avait un appel de gars sympa qui lui faisait avoir une énergie maladroite qui était jouée pour rire.

CONNEXES: Star Wars Vs. Harry Potter: 10 mèmes hilarants qui incitent les fans à choisir leur camp

Il y avait une tentative de reproduire cela avec Rey, mais c’était juste ressenti comme un remaniement pour la plupart, ce qui la rendait complètement désemparée. Avec Luke, vous avez eu le sentiment qu’un temps aéré devait être passé, car ses scènes drôles avaient une sensation comparable.

6 Dynamique de l’amitié: Luke

C’est un autre domaine où la série a essayé de placer Rey au même endroit que Luke, mais il est vraiment évident que la dynamique de Luke avec ses amis était beaucoup plus grande. Son amitié avec Han est un couple qui n’a pas été égalé dans Star Wars, et il a même eu de bonnes relations avec C3PO et Leia.

Une partie du charme des films originaux était de voir ces personnages interagir, Luke étant au centre des choses. L’amitié principale de Rey était avec Poe, et même cela était principalement centré sur The Force Awakens, ses derniers films ne la rencontrant qu’avec parcimonie.

5 Résolution plus ferme: Rey

Vous voudrez peut-être affirmer que Luke a été tenté par Dark Vador et Palpatine d’aller du côté obscur, mais il avait le soutien de ses amis et d’Obi-Wan pour éviter de tourner de cette façon. D’un autre côté, Rey était généralement vu seul, même des mentors comme Luke ayant perdu leur détermination.

Le fait qu’elle ait un intérêt romantique pour Kylo Ren tout en défiant le côté obscur signifiait que Rey avait cette bonté innée qui assurait aux téléspectateurs qu’ils pouvaient compter sur ce protagoniste pour les voir à travers. Elle a également enduré la torture aux mains de chaque méchant et a réussi à conserver la lumière.

4 Développement de l’histoire et du personnage: Luke

Les partisans de Rey ont tendance à dire qu’elle brillait bien compte tenu du matériel qu’elle avait, mais il ne fait aucun doute que le scénario de Luke était de la plus haute qualité. Cela a eu pour effet de faire paraître le protagoniste lui-même comme la vraie affaire.

CONNEXES: Star Wars: toutes les cartes de titre, classées

Regarder Luke évoluer d’un garçon de ferme à un maître Jedi qui a gagné en expérience et en maturité est ce qui fait que quelque chose d’aussi fantastique que Star Wars semble si ancré. Les aspects clairs et sombres du personnage complètent bien Luke, tout cela en raison de la qualité du scénario qui lui a été fourni.

3 scènes de combat: Rey

La trilogie de la suite a réussi à tirer le meilleur parti de la série de jeux vidéo pour que les scènes de combat semblent plus grandes que nature. Les scènes particulières de Rey étaient les meilleures de celles-ci, ses batailles avec Kylo Ren et Palpatine étant exceptionnellement cool.

C’est un gros problème d’avoir un protagoniste qui distribue de superbes scènes de combat, car les téléspectateurs ont tendance à se souvenir davantage de ces séquences, contribuant à l’aura autour du personnage principal. Pour cette raison, Rey ressemble à un million de dollars si l’on considère ses compétences de combat.

2 Chimie avec les méchants: Luke

Dark Vador ne serait jamais apparu comme le méchant génial qu’il était s’il n’avait pas un protagoniste comme Luke face à lui; il en va de même pour la dynamique de Luke avec Palpatine. Le fait que son conflit avec ces gars ne se soit pas limité aux combats physiques, mais avait une implication émotionnelle, les a valu la peine d’être suivis.

CONNEXES: Star Wars: 5 façons dont le mandalorien est meilleur que les nouveaux films (et 5 façons dont il ne l’est pas)

L’angle de Rey avec Kylo Ren a soudainement pris une tournure romantique dans The Last Jedi, après quoi il s’agissait plus d’une histoire d’amour que d’une dynamique héros-méchant. Sa confrontation avec Palpatine n’avait pas ce facteur X car il semblait chausse-pied plutôt que gagné comme le faisait Luke.

1 Gagnant: Luke

Nous irons jusqu’à dire que Rey est un personnage plutôt équilibré, mais il est assez clair que la plupart de ce que nous avons vu passer était le modèle que Luke avait défini au préalable. Il avait juste une originalité autour de lui qui le placera toujours plus haut que tout autre protagoniste de Star Wars.

De la qualité de sa sympathie au développement de son personnage, et en particulier de sa chimie avec le reste des personnages, l’intégralité de Luke dans son rôle de protagoniste principal signifie qu’il sera toujours le premier nom auquel les fans penseront en considérant qui est le personnage principal de Star. La guerre l’est.

SUIVANT: Rise of Skywalker: Top 10 Star Wars Movie Heroes, Classé