M. Peanut dévore la noix de son fils dans un art vraiment horrible

Un nouveau fan art horrible inspiré de la publicité du Super Bowl montre M. Peanut dévorant son fils Baby Nut. La société Planters a présenté pour la première fois M. Peanut comme logo officiel en 1916, mais le caractère centenaire du personnage portant le monocle a apparemment pris fin il y a deux semaines dans le cadre d’une étrange campagne virale.

L’étrange campagne #RIPeanut a commencé avec une annonce Super Bowl pré-publiée dans laquelle le personnage de M. Peanut s’est sacrifié de manière dramatique pour sauver la vie des acteurs Wesley Snipes et Matt Walsh (qui se sont retrouvés au milieu de l’action pour apparemment aléatoire les raisons). Malgré les accusations de manque de goût, la saga a culminé pendant le Super Bowl lui-même dans une deuxième annonce diffusée lors des funérailles de M. Peanut. Ici, les planteurs ont déchaîné leur grand coup: les larmes de l’œil de Kool-Aid Man sont tombées sur la tombe de M. Peanut et une nouvelle mascotte, surnommée Baby Nut, a pris vie.

Comme l’espérait Planters, l’arrivée de Baby Nut a entraîné une bonne quantité de buzz sur Internet (pas tous positifs). Cela a également entraîné la création d’au moins une œuvre d’art vraiment dérangeante de Nina Matsumoto représentant M. Peanut dévorant Baby Nut dans le style du célèbre tableau de Goya «Saturne dévorant son fils». Voir l’art horrible dans l’espace ci-dessous:

Les fan arts comme la peinture de Matsumoto ne sont probablement pas ce que Planters avait en tête lorsqu’ils ont concocté leur campagne Mr. Peanut / Baby Nut, car cela transforme le tout en quelque chose de tordu et bizarre plutôt que mignon. Bien sûr, la campagne virale #RIPeanut était elle-même déjà quelque peu bizarre et dans l’esprit de beaucoup de gens incroyablement inappropriée, car elle semblait faire la lumière sur l’idée du deuil sur les réseaux sociaux.

En fait, il a été précédemment révélé que Planters s’était inspiré de la mort complète de M. Peanut scénario de la mort d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie, et plus spécifiquement de la réaction émotionnelle très réelle du monde à la disparition du personnage bien-aimé. Après avoir apparemment parodié la notion de personnes en deuil de personnages de films morts, la campagne Planters a ensuite continué à se moquer de l’idée de personnages morts revenant commodément à la vie avec un personnage Baby Nut apparemment inspiré de Groot dans Guardians of the Galaxy.

Maintenant que l’histoire de RIP Mr. Peanut est terminée, il semble que Planters ait retrouvé sa mascotte, bien que sous une forme enfantine (ce qui entraînera sans aucun doute plus d’opportunités de publicité virale inspirée par l’adorable bébé extraterrestre adorable de bébé, Yoda). En dernière analyse, toute la saga était plus perplexe qu’adorable et a probablement fait paraître Planters idiot et sourd plutôt que cool – ce qui est malheureusement normal pour les marques qui tentent de créer un buzz sur les réseaux sociaux.

