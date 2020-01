M. Sinister des X-Men est également un expert en sorcellerie

Cet article contient des spoilers pour Ruins of Ravencroft: Sabretooth # 1.

Il semble que le classique X Men méchant M. Sinister est un expert sur les aspects de la magie ainsi que la mutation. Né Nathaniel Essex, Sinister était un contemporain de Charles Darwin qui a théorisé que l’évolution ne se produisait pas toujours de manière incrémentielle. Il a été rejeté pour ses opinions, sans parler de ses expériences peu orthodoxes, qui ont horrifié la British Royal Society.

Une rencontre malheureuse avec Apocalypse a laissé Nathaniel Essex l’a transformé en un être immortel et sans âge. Il a parcouru le monde, fasciné par le potentiel de l’humanité à se développer et à évoluer. Les bandes dessinées X-Men ont longtemps fait allusion au genre d’expériences contraires à l’éthique qu’il a menées sur des mutants; en fait, Sinister s’est mêlé de la propre lignée de Charles Xavier, prévoyant la grandeur du potentiel génétique des Xaviers.

En relation: Le plus grand mystère de redémarrage de Wolverine X-MEN a été résolu

Ruins of Ravencroft: Sabretooth # 1 de Frank Tieri, Guillermo Sanna, Angel Unzueta et Gerardo Sandoval révèle que les premières expériences de Sinister n’étaient pas sur des mutants. Au début des années 1900, il a reconnu le potentiel du tout nouveau Ravencroft Institute for the Criminally Insane et a déménagé en Amérique pour y travailler. À Ravencroft, il se concentrait sur les êtres mystiques plutôt que sur les mutants; des créatures comme les vampires et les loups-garous, les Wendigos et les hydres. Sinister les a tous expérimentés, les disséquant, apprenant tout ce qu’il pouvait à leur sujet. Certains échantillons ont été jugés indésirables et ont été jetés dans une caverne sous-sol – uniquement pour survivre et presque s’échapper de nos jours.

Compte tenu de tout cela, il est raisonnable de supposer que Nathaniel Essex est tout aussi bien informé sur les questions de mysticisme que sur les mutations. Cette révélation survient à un moment où les bandes dessinées X-Men sont de plus en plus liées au surnaturel. Excalibur a retracé l’histoire de la violence anti-magie – des procès des sorcières valaisannes du XVe siècle aux légendes françaises comme la Bête du Gévaudan – était en partie dirigée contre les mutants. Apocalypse, qui a été un personnage majeur dans ces livres, a été réinterprété comme un prêtre de Krakoa qui est secrètement fasciné par le potentiel mystique d’Autre Monde, un royaume sorcier lié aux îles britanniques. Ce n’est vraiment pas difficile de voir le modèle ici; la relance actuelle des X-Men voit la race mutante étroitement liée au surnaturel.

Bien sûr, l’ironie est que le X Men eux-mêmes ne semblent pas conscients de ce modèle. Apocalypse et Sinister gardent tous deux ce secret du reste du Conseil silencieux de Krakoa, poussant très probablement leurs propres programmes sombres. La question intéressante est de savoir si elles coïncident – ou si, au lieu de cela, ce n’est qu’une question de temps avant que ces deux mutants puissants et dangereux ne se retrouvent à opérer à contre-courant.

Ruines de Ravencroft: Sabretooth # 1 est en vente maintenant dans les librairies de bandes dessinées.

Plus: X-Men Bringing Back L’AUTRE Wolverine de Marvel?