«Ma grande petite ferme» – Plantez vos illusions, arrosez vos rêves

«Ma grande petite ferme» est un «témoignage sur l’immense complexité de la nature» qui raconte l’odyssée de deux rêveurs et d’un chien pour apporter l’harmonie à leur vie… et à la terre. Sa terre

Un jour, lorsque les aboiements de son chien bien-aimé Todd les amènent à être expulsés de son minuscule appartement à Los Angeles, John et Molly Chester décident de quitter la vie en ville pour aller paître à la campagne, sur une terre d’environ 200 hectares près du comté de Ventura, où ils tenteront par tous les moyens de construire ce qui a toujours été son rêve: une ferme diversifiée et en pleine harmonie avec la nature.

Cependant, les terres qu’ils ont choisies étaient complètement épuisées en nutriments et sont en proie à une sécheresse brutale. Le film, filmé et monté par John lui-même, raconte huit ans de travail constant et montre l’idéalisme excessif de nos protagonistes tout en essayant de créer l’utopa dont ils ont envie. Un combat passionnant contre les éléments, et parfois aussi contre la nature elle-même.

«Ma grande petite ferme» est, en bref, l’histoire d’Apricot Lane Farms, la ferme écologique qui, depuis 2011, fait avancer John et Molly Chester. Une ferme qui, comme vous pouvez le voir en cliquant sur le lien, n’est pas exactement ce que l’on imagine en pensant à une “grande petite” ferme. Quoi qu’il en soit, cela semble être devenu quelque chose de plus caractéristique d’une marque déposée, quelque chose d’autre part … normal.

Comme d’habitude, ce documentaire, facile à lire, moralement nécessaire et avec un message stimulant qui est néanmoins alourdi par la sensation, n’est pas constant mais s’il est récurrent de regarder quelque chose proche d’une vidéo promotionnelle. John est toujours l’auteur de ce film, quelqu’un émotionnellement impliqué dans une histoire dont il est le protagoniste et qui ne “prend pas de distance” quant à le voir “de l’extérieur”.

De ce fait, l’œuvre reflète le passage des années d’une manière superficielle sans affecter, à peine, les détails qui pourraient y sculpter une personnalité moins corporative et plus humaine. Dans un sens, comme s’il s’agissait d’un livre d’entraide dans lequel l’auteur a mis de côté les détails les plus controversés, en se concentrant uniquement sur ces belles phrases qui sont toujours de belles phrases indépendamment de tout le reste.

Ce n’est pas que l’on élimine “le côté obscur” d’une entreprise qui n’a pas à l’avoir, oeil. Est-ce que le portrait d’un “rêve” est trop précieux et vague pour être complètement authentique, émotionnel, humain. On dirait le Facebook de l’entreprise, cette réalisation d’un film dans lequel tout est merveilleux. La Greta Thunberg des écologistes. Quelque chose de beau et de divertissant qui semble tombé du ciel, pas gagné dans la boue.

Bref, il transforme la lutte pour un rêve en quelque chose comme la (belle) routine qui sera signée de 8 à 5. En quelque chose de quotidien, pas d’exceptionnel.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex