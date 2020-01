& # 039; MacGruber & # 039; passer au petit écran

Il y a un peu plus d’un an, il a été annoncé que la suite de la comédie d’action de 2010, ‘MacGruber«Il serait enfin venu comme une série télévisée. Comme Deadline le rapporte maintenant, cette adaptation de la parodie bien connue de l’émission d’humour américaine “Saturday Night Live” sera diffusée sur Peacock, le service de streaming NBCUniversal.

Le film présente MacGruber (joué par Will Forte), qui revient à l’action pour faire face à son ennemi juré, le diabolique Dieter Von Cunth (Val Kilmer), pour lequel il a l’aide de Dixon Piper (Ryan Phillippe ) et Vicki St. Elmo (Kristen Wiig). La vérité est que le film n’était pas un blockbuster, mais il a suscité l’intérêt du marché intérieur, devenant un film culte.

Will Forte réinterprétera le personnage principal de cette série où il répétera également le scénariste et réalisateur Jorma Taccone et probablement aussi Wiig et Phillipe. La nouvelle histoire montrera le héros et patriote MacGruber libéré après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie. Sa mission: mettre fin à un mystérieux méchant du passé, le commandant de brigade Enos Queeth. MacGruber, Vicki et Piper doivent aller contre la montre pour vaincre les forces du mal … seulement pour découvrir que le mal se cache à l’intérieur.

En bref, un nouveau projet pour le futur service de transmission de NBCUniversal qui rivalisera avec des géants tels que Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV + ou Disney + et où des poids lourds tels que Mindy Kaling, Amy Poehler et Laverne Cox sont déjà liés. Peacock arrivera sur le marché américain le 15 juillet 2020 avec trois plans, un gratuit avec une publicité et une programmation limitées; un autre intermédiaire pour 4,99 $ par mois avec moins d’annonces et plus de contenu; et enfin une prime de 9,99 $ qui comprendra plus de 600 films et 400 séries télévisées.