Mad Max 5 aurait reçu le feu vert, la production se prépare pour la fin de l’automne

Selon un rapport de Geeks Worldwide, le prochain épisode de la série Mad Max a reçu le feu vert pour commencer le tournage en Australie à la fin de l’automne. En décembre dernier, Miller a révélé dans une interview qu’il prévoyait de travailler sur un nouveau film Mad Max.

La nouvelle suite aurait reçu le feu vert. Cependant, Tom Hardy retournant au rôle titulaire n’a pas encore été annoncé. Miller est toujours attaché à la réalisation de Three Thousand Years of Longing cette année avant de commencer la pré-production du cinquième film de la série. Auparavant, la suite avait été retardée en raison de problèmes juridiques, et George Miller avait poursuivi Warner Bros., invoquant un bonus non payé prétendument dû à sa société de production, Kennedy Miller Mitchell. Il semble que ces problèmes juridiques soient désormais résolus.

Mad Max: Fury Road est sorti en mai 2015. Le film a rapporté 374 millions de dollars dans le monde et a également été nominé pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. le film a remporté six Oscars pour l’édition, la conception de costumes, la coiffure et le maquillage, le mixage sonore, l’édition sonore et la conception de la production.