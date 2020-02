Mad Men: 10 choses les plus honteuses que Don ait jamais faites

Don Draper est l’anti-héros ultime. Le directeur créatif suave et débonnaire d’une agence de publicité de Madison Avenue a attiré le public tout au long du spectacle. Dans Mad Men d’AMC, Don Draper, joué par Jon Hamm, chevauche la ligne de ce qui est moralement bien et mal. Don est un personnage si dynamique que vous finissez par faire preuve d’empathie avec lui à travers beaucoup de choses horribles qu’il fait.

CONNEXES: MAD MEN: LES MEILLEURS ÉPISODES DE CHAQUE SAISON SELON IMDB

Certaines des choses qui pourraient être considérées comme “honteuses” pour le spectateur occasionnel font simplement partie de sa personnalité ou de son sens des affaires. Les choses vraiment honteuses qu’il a faites concernent le fait de tirer parti des gens et d’être incohérent dans son comportement.

10 A eu une liaison avec la femme de son voisin

Il est très difficile de s’entendre avec Don, alors naturellement, il est difficile de trouver des amis pour lui. La saison six s’ouvre avec Don et une nouvelle amitié. Lui et son voisin d’appartement, le Dr Rosen, semblent être amis.

Les deux hommes sont à la fois des travailleurs incroyablement brillants et diligents et le respect mutuel qu’ils partagent pour le travail de l’autre a créé un lien entre les deux. Étonnamment, il est révélé que l’épouse du Dr Rosen, Sylvia, et Don au milieu d’une histoire passionnée. Le Dr Rosen ne le découvre jamais, mais non seulement il est considéré comme un idiot par Don, mais leur amitié est une imposture.

9 a utilisé son secrétaire

Quand Don marche dans le bureau, c’est comme si une rockstar montait sur scène. Partout où il va, les femmes arrêtent ce qu’elles font et fixent leur regard sur lui. Ceux à qui il a prêté attention se sont sentis spéciaux, y compris les hommes. Un compliment subtil fait fondre les femmes et rend les hommes fiers. Vous pouvez donc imaginer l’air rare qui se fait sentir lorsque Don allume le charme de sa jeune secrétaire, Allison. Allison est jeune, intelligente et bien sûr une admiratrice secrète de Don.

CONNEXES: LES HOMMES FOLLES: 5 COUPLES PARFAITS ENSEMBLE (ET 5 QUI NE FONT PAS DE SENS)

Elle s’est toujours assurée que tous les besoins de Don étaient satisfaits. En rentrant tard dans la nuit, Don se rend compte qu’il a laissé ses clés au bureau. Il appelle Allison, qui les écrase et l’aide à l’intérieur du canapé. Don, qui est à trois draps au vent, lui fait une passe et les deux dorment ensemble. Dans les prochains jours, Don traite tout comme d’habitude, brisant le cœur d’Allison. Quand elle ne peut plus supporter d’être autour de lui, elle quitte et ne fait plus jamais parler d’elle.

8 Utilisé la mort d’un partenaire comme levier

Dans la saison six, Don fusionne son agence avec Cutler, Gleason et Chaough. Les anciens rivaux sont maintenant du même côté du bureau et les lanceurs seraient des clients ensemble. Malheureusement, Gleason meurt d’un cancer peu de temps après la fusion, qui envoie Ted Chaough (son ami le plus proche), ébranlé et dans les bras de la protégée de Don, Peggy Olsen.

Les sentiments de Ted prennent le dessus sur lui et il promet à Peggy un budget pour sa publicité que le client n’a pas convenu. Don entre, et juste au moment où vous pensez qu’il va sortir de la romance de bureau devant le client, il dit que l’idée était le souhait mourant de Frank Gleason. Le client le croit et cela rapporte à l’agence quelques dollars de plus.

7 trompé sa femme enceinte

Don est sujet à de nombreuses indiscrétions. Il est particulièrement faible sur le plan des femmes. À la fin de la deuxième saison, Don vit dans un hôtel, loin de sa femme Betty et de leurs deux enfants. Elle lui a dit de partir après avoir appris son passé mouvementé et commencé à soupçonner qu’il avait eu une liaison.

Finalement, elle réconcilie ses sentiments et lui dit de rentrer à la maison. Il lui faut exactement un épisode pour foutre à nouveau. Dans le premier épisode de la saison trois, alors que Don est loin de sa femme enceinte en voyage d’affaires, il est une nouvelle fois tenté par le fruit d’un autre. Don dort avec désinvolture avec un agent de bord puis rentre chez lui pour dire à Betty qu’il ne dort pas bien quand il est loin d’elle.

6 jeté de l’argent dans le visage de Peggy

On peut dire que Peggy Olsen est la seule à vraiment comprendre Don. Ils sont liés depuis le début du spectacle. Leur route est venteuse et se compose de nombreux montées et descentes. Elle a commencé comme secrétaire, mais elle l’a suffisamment impressionné pour être promu rédacteur publicitaire. Don a son travail sur tous ses comptes et exige autant d’elle que lui-même.

Chaque fois, elle répond à la cloche. Une nuit, il la fait travailler tard avec lui. Elle annule ses plans d’anniversaire et rompt avec son petit ami pour l’amour de Don. Quand elle est à bout d’esprit et demande un peu de reconnaissance, il la réprimande et lui jette l’argent qu’il arrache avec colère de son portefeuille. Tout ce que Peggy voulait de Don était un semblant de gratitude, mais à la place, elle a été humiliée.

5 Le temps de Megan gaspillé

Don est balayé de ses pieds, à la fois par la beauté de Megan et le contact qu’elle a avec ses enfants. Les deux se marient à la hâte, mais l’étape de la lune de miel ne dure pas longtemps. Pendant la durée de leur court mariage, Don la déshonore et perd son temps. Il la traite comme un chien en laisse et ne répond pas à ses tentatives de le traiter avec amour.

Il lui ment, la trompe et ne prend pas au sérieux ses désirs pour poursuivre ses rêves. Le signe le plus flagrant de manque de respect survient dans la saison cinq lorsque, suite à une dispute, Don monte dans la voiture et s’en va, laissant Megan coincée seule chez Howard Johnson.

Salvatore Romano 4 tiré

Salvatore Ramano était directeur artistique et l’un des meilleurs employés de Don. À la fin de la saison neuf, Lee Garner Jr., l’héritier de Lucky Strike Tobacco et le plus gros client de Don, avance vers Sal. Sal le repousse rapidement et espère ne jamais parler de l’incident, car personne au bureau mais Don sait que Sal est gay.

CONNEXES: MAD MEN: LA PIRE CHAQUE PERSONNAGE PRINCIPAL DE MAD MEN A FAIT

Un Lee Garner Jr. méprisé appelle au licenciement de Sal, citant des différences créatives. Roger Sterling n’hésite pas à licencier Sal, car perdre Lucky Strike en tant que client pourrait fermer ses portes. Lorsque Sal se tourne vers Don pour obtenir de l’aide, Don décide de ne pas intervenir, juge Sal et l’autorise à être licencié.

3 scandalisé sa fille

Au milieu de ses nombreuses affaires, Don faisait toujours très attention à ne pas se faire prendre. Quand il était avec Sylvia, cela a commencé et s’est terminé sans que personne ne le sache. Lorsque Don rend service à la famille Rosen, Sylvia montre sa gratitude en invitant Don une fois de plus pour un rendez-vous secret alors que l’appartement est vide.

Lorsque Sally, la fille adolescente de Don, entre sans prévenir dans l’appartement de Rosen, elle est marquée à vie à la vue de son père et de Sylvia au lit ensemble.

2 Lied à Anna Draper

Après une confusion entre lui et un homme mort pendant la guerre de Corée, Don vole l’identité d’un homme mort pour commencer une nouvelle vie. Anna Draper, l’épouse de l’homme décédé, cherche Don à la recherche de réponses concernant son mari.

CONNEXES: MAD MEN: 10 PERSONNAGES DE GRANDS MAD MEN QUI MÉRITENT PLUS DE TEMPS D’ÉCRAN

Au lieu d’essayer d’aider la femme désespérée de fermer, Don lui ment et essaie de prouver qu’il ne sait rien. En fin de compte, Don vient net avec Anna et les deux commencent une belle amitié, mais au début, il a agi honteusement.

1 a refoulé son frère cadet

Lorsque la photo de Don apparaît dans le journal pour une récompense qu’il remporte, son frère cadet, Adam, se présente en espérant raviver leur lien perdu depuis longtemps. Alors qu’Adam est exubérant qu’il a renoué avec son frère, Don ne partage pas le même sentiment. Pour Don, Adam est une relique de sa vie passée et une menace pour sa vie actuelle.

Don accepte de rencontrer Adam mais au lieu d’affection, il lui donne de l’argent et lui demande de poursuivre sa vie. Adam, seul et perdu dans le monde, finit par se pendre.

SUIVANT: MAD MEN: D&D MORAL ALLIGNMENTS DES PRINCIPAUX PERSONNAGES

Prochain

Les 10 meilleures sitcoms de tous les temps (selon IMDb)



A propos de l’auteur

Sam vient de Dallas, au Texas. Il aime le sport, la musique, le cinéma et Jeopardy. Lorsqu’il n’écrit pas ou au gymnase, vous pouvez le trouver dans une salle de cinéma en train d’attraper une matinée ou de lancer des croustilles de tortilla à son chien.

En savoir plus sur Samuel Perrone