Madden, FIFA et LoL Esports suspendus grâce au coronavirus

Tous les deux EA et Riot Games suspendra ses activités Esports dans un avenir prévisible afin de freiner la propagation du coronavirus COVID-19. Cette décision est une autre des nombreuses annulations dans l’industrie du divertissement, car de plus en plus de productions et d’événements sont fermés en raison de quarantaines forcées ou préventives, ce qui, espérons-le, réduira le nombre de contacts et de contamination de personne à personne.

De la fermeture de Disneyland au report d’un grand nombre de sorties de films à gros prix, le coronavirus a considérablement entravé les calendriers de production non seulement des films et des émissions de télévision, mais aussi des jeux vidéo. De nouveaux rapports suggèrent que le développement et la distribution de consoles de jeu de prochaine génération telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X pourraient être retardés en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus, et un grand nombre de tournois Esports ont été annulés ou organisés sans un public.

Connexes: Coronavirus révèle que les films de science-fiction ont tout à fait raison sur l’avenir technologique

Maintenant, EA et Riot Games ont annoncé qu’ils arrêtaient également temporairement leurs activités Esports, comme l’a rapporté Polygon. Dans un message publié sur Twitter et intégré ci-dessous, le compte League of Legends Championship Series (LCS) a déclaré qu’il était “déterminé à maintenir la santé et la sécurité des joueurs, des fans et de tout le monde pour rendre le LCS possible au premier plan de chaque décision. nous faisons.” Pour cette raison, ils ont décidé de suspendre tous les jeux LCS et académie “pour l’avenir immédiat”. Heureusement, le commissaire du LCS, Chris Creeley, a offert un peu d’espoir aux joueurs dans un Tweet de réponse, en disant: “Pour info – Nous cherchons à déplacer notre jeu vers des jeux à distance (c’est-à-dire des équipes qui ne sont pas sur place) et à récupérer le LCS dès que possible.”

EA a publié son propre message sur les impacts du coronavirus sur son site officiel, déclarant que “c’est une période sans précédent” et qu’il “suspendra tous les événements en direct pour la série de jeux compétitifs d’EA”. Cette suspension a commencé immédiatement et comprend également tous les «événements gérés par EA ainsi que les événements tiers organisés sous licence d’EA» et «tous les contenus de jeu compétitifs, à l’exception des émissions pouvant être produites individuellement à distance». Ces suspensions et règles seront en place “jusqu’à ce que la situation mondiale des coronavirus s’améliore” et incluent des événements pour des jeux comme Apex Legends, FIFA 20 et Madden NFL 20.

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement quand commencera cette période d’amélioration globale, et même l’E3 a été annulé. Bien que plusieurs gouvernements et industries fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à stopper la propagation du coronavirus COVID-19, il reste un grand pourcentage de la population qui continuera à vaquer à ses occupations quotidiennes comme d’habitude et pourrait finir par infecter encore plus grand parties du monde. Le nombre de cas confirmés (et de décès) augmentant dans plusieurs pays du monde, il est important que chacun essaie de faire sa part pour empêcher le coronavirus de se propager plus qu’il ne l’a déjà fait. Espérons que les choses pourront bientôt revenir à la normale, et EA et Riot Games les fans peuvent redevenir compétitifs.

Suivant: Combien chaque film est retardé en raison des coûts du coronavirus

Sources: Polygon, LCS / Twitter, EA