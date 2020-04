MAFS: Katie a vu Derek comme un garçon parce qu’il avait des objectifs et des ambitions puériles & # 039;

Katie n’a jamais caché ses sentiments en ce qui concerne sa lutte pour établir un lien émotionnel avec son mari Derek, se référant souvent à lui comme un “garçon” et jamais “prenant des initiatives”. Son énorme quantité de plaintes tout au long de cette saison de Marié à première vue les fans ont laissé perplexe sa décision de rester mariée. Dans une récente déclaration à ., Katie explique pourquoi elle a vu Derek comme un “garçon”.

Au début du mariage de Derek et Katie, il y avait un air de promesse pour un résultat réussi. Derek a montré un côté romantique, offrant à sa femme une lune de miel et un anniversaire mémorables. Lorsque des moments difficiles ont surgi, Derek a tenté d’apaiser Katie en essayant de lui donner ce qu’elle voulait. Katie a décrit au début de la saison: “Ce gars est tellement parfait qu’il me fait ressentir une sorte de chemin.” Au fil du temps, alors que le couple commençait à mieux se connaître, leur relation a empiré, les arguments ont augmenté et Katie a exprimé son mécontentement avec Derek à plusieurs reprises. Les plaintes concernant son âge, ses objectifs et son manque d’initiative semblaient bloquer la relation autrefois florissante.

L’une des critiques les plus courantes était qu’elle pensait que Derek était un «garçon». Dans une déclaration à ., Katie a expliqué plus en détail ce qu’elle entendait exactement par son inquiétude,

J’ai vu Derek comme un garçon parce que je sentais qu’il manquait de maturité émotionnelle et d’expérience relationnelle, ainsi que d’un manque de suivi lorsqu’il a reçu des conseils et des «devoirs» des experts. Il a utilisé beaucoup de jolis mots, mais cela ne s’est pas révélé dans ses actions avec moi pour établir notre connexion. À mon avis, il avait des objectifs et des ambitions enfantins qui n’étaient pas très concrets ou mûrs et qui étaient difficiles à accepter ou à aimer. Il y avait un manque de conscience que j’ai vu chez Derek, en ce qui concerne ce qu’il fallait pour que le mariage fonctionne, et apparemment établir une connexion sur le plan émotionnel, ce qui m’a fait le voir comme un «garçon».

L’explication de Katie soulève en outre la question de savoir pourquoi elle a décidé de ne pas divorcer. Ses plaintes ont été cohérentes, elle a exprimé à plusieurs reprises leur manque de connexion émotionnelle et a même déclaré le jour de la décision: “Une partie de moi a l’impression que mon cœur n’y est pas.” C’est une action admirable de se battre pour un amour qui, selon nous, fonctionnera. La préoccupation ici est de savoir si elle a toujours pensé que cela fonctionnerait.

Plus de spécualtion sur le mariage de Derek et Katie a eu lieu avec la sortie de la bande-annonce de la finale de la saison 10. Derek semble avoir déclaré que Katie avait eu une liaison pendant leur mariage. La finale répondra à de nombreuses questions, notamment si ces deux-là sont toujours mariés. Branchez-vous cette semaine pour recevoir des mises à jour sur Derek, Katie et le reste de la saison 10 Marié au premier casting.

