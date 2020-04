Maggie reviendra pour la finale de la saison

The Walking Dead continue de fasciner ses fans depuis longtemps. Cette fois, il a été annoncé que Maggie reviendrait dans la série. Le personnage le fera dans le dernier épisode de la saison.

Les fans se sont retrouvés sans la grande finale de la dixième saison de Les morts-vivants, en raison de la crise des coronavirus qui a affecté la production et l’émission de plusieurs séries dans le monde. Cependant, la série zombie Il nous a apporté dans son quinzième chapitre le retour le plus attendu: Lauren Cohan comme Maggie. L’actrice a abandonné la fiction à sa neuvième saison pour jouer dans Whisky Cavalier, mais elle a laissé une porte ouverte à son retour et l’ombre du personnage a été très présente dans la fiction à la mémoire du groupe.