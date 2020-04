Maggie Simpson dans ‘Playing with Fate’ arrive à Disney +

Le court-métrage des Simpson Maggie Simpson dans ‘Playing with Fate’ sera disponible sur Disney + dans le monde entier à partir de demain, vendredi 10 avril.

Le court-métrage des Simpsons Maggie Simpson dans ‘Playing with Fate’ commence avec Maggie jouant comme n’importe quel autre jour dans le parc. Mais lorsque Maggie fait face au danger des balançoires, un bébé la sauve et vole son cœur. Après un premier rendez-vous heureux, Maggie a hâte de voir son petit ami le lendemain, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le destin (ou Homère) va-t-il lui barrer la route?

Maggie Simpson dans ‘Playing With Fate’ est basé sur le court métrage nominé aux Oscars 2013 pour la franchise “Maggie Simpson dans ‘Maggie’s Longest Day'” et peut également être diffusé sur Disney + a plus tard ce mois-ci. Les deux films sont ajoutés à la vaste collection de la plate-forme “The Simpsons”, qui comprend “The Simpsons: The Movie” et 30 saisons de la série télévisée primée aux Emmy Awards.

LOS SIMPSON, l’émission la plus ancienne de l’histoire de la télévision, est devenue un phénomène culturel en 1990 et reste l’une des franchises de divertissement les plus innovantes, révolutionnaires et reconnaissables au monde. Actuellement, la 31e saison de LOS SIMPSON est diffusée et le # 32 est en production. La série a remporté 34 Emmy Awards (dont 11e en 2019 pour le meilleur programme d’animation), 34 Annie Awards, 9 Environmental Media Awards, 7 People’s Choice Awards et 13 Writers Guild of America Awards, dont le prix du meilleur scénario d’un Programme d’animation en 2019 et 2020. THE SIMPSONS a été la première série animée à remporter un prix Peabody, et a été nominé pour un Academy Award en 2012 pour le court-métrage “Maggie’s Longest Day”. Le long métrage The Simpsons: The Movie a été un énorme succès, sa méga-attraction The Simpsons Ride à Universal Studios a grandi avec de merveilleux ajouts historiques comme ‘Springfield’, qui a remporté un prix Thea en 2009 et 2017. Le spectacle a reçu une étoile. sur le Hollywood Walk of Fame 2000. Le jeu mobile ‘Tapped Out’ des Simpsons, sorti en 2012, a reçu un prix Webby en 2018. Il a été élu “Meilleur spectacle du 20e siècle” par Time Magazine. , Entertainment Weekly l’a nommée en 2013 «Greatest American Sitcom» et vulture.com l’a déclarée «La meilleure émission de télévision de tous les temps» en 2016.

LOS SIMPSON est une production de Gracie Films en association avec 20th Century Fox Television. James L. Brooks, Matt Groening et Al Jean sont les producteurs exécutifs. La division des marques mondiales de Gracie Films est responsable du développement et de la production du contenu sous licence de la série.

