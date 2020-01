Magie: examen du labyrinthe des âmes perdues – Un peu passé son apogée

La série de jeux de rôle Wizardry existe depuis le début des années 80 et a été reconnue comme une influence majeure sur le genre dans son ensemble. Il a été soutenu que les grands RPG comme Final Fantasy et Dragon Quest peuvent retracer leurs racines d’influence jusqu’au tout premier jeu Wizardry. Alors que la série principale de Wizardry est en sommeil depuis la sortie de Wizardry 8 en 2001, il y a eu une multitude de retombées qui ont maintenu la franchise en vie, la plupart d’entre elles reléguées exclusivement au Japon. Un tel spin-off, Sorcellerie: Labyrinthe des âmes perdues, est sorti dans le monde en 2011, et obtient enfin une sortie PC ce mois-ci.

Labyrinth of Lost Souls est un robot de donjon classique. Vous rassemblez un groupe de six personnages maximum et acceptez des quêtes, combattez des monstres et déjouez des pièges tout en parcourant de vastes donjons tentaculaires. Peu de choses sur le gameplay de Labyrinth of Lost Souls vont vous surprendre à moins que vous n’ayez jamais joué à un robot d’exploration de donjon auparavant. Le combat est au tour par tour et presque toutes les interactions avec le jeu se font via un menu. Le jeu évite toute tentative d’expliquer au joueur comment ce système fonctionne; il a tendance à être largement explicite (cliquez sur le bouton “sort” lorsque vous voulez lancer un sort, par exemple) mais les subtilités peuvent devenir assez denses, et si vous avez du mal à comprendre comment exécuter une fonction ou si ou aucune interaction n’est viable, vous ne devez pas vous attendre à ce que le jeu offre des conseils.

Ce manque de guidance est clair dès le moment où vous sélectionnez votre personnage. Il y a dix personnages jouables, un homme et une femme de chacune des cinq races du jeu. Une fois que vous avez choisi votre personnage, ses statistiques vous sont présentées; il y en a six, et chaque race a un tableau de départ différent de points dans chacune de ses compétences. Vous êtes également présenté avec des points bonus pour modifier les statistiques qui sont importantes pour vous comme bon vous semble. Le nombre de points bonus qui vous sont attribués est décidé au hasard chaque fois que vous sélectionnez un personnage; il peut aller de six points à vingt-six. Bien qu’un élément de caractère aléatoire dans les caractéristiques de conception des personnages de la plupart des jeux de table Labyrinth of Lost Souls ait été inspiré, il est beaucoup moins recommandé ici. D’une part, les points bonus ne sont jamais fixés. Si vous choisissez de créer une femme humaine et que huit points bonus vous sont proposés pour modifier ses statistiques, rien ne vous empêche de revenir à l’écran de sélection de personnage et de choisir à nouveau le même personnage, avec un numéro entièrement différent. de points bonus. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez; il n’y a aucune pénalité pour la pêche de points bonus dans les années vingt.

Le système de classe est également source de confusion inutile. Il y a huit classes dans le jeu; quatre classes de base et quatre classes avancées. Votre personnage doit avoir un score minimum dans certaines statistiques pour choisir une classe donnée. Par exemple, le combattant, une classe de base, nécessite un simple et facile d’obtenir 12 points de force, tandis qu’une classe avancée comme le Seigneur nécessite des seuils plus élevés dans les six statistiques. Un personnage que vous créez au début du jeu ne pourra probablement atteindre qu’une des classes de base, et votre classe peut être changée pendant le jeu une fois que vous avez gagné certains niveaux et augmenté vos compétences. Ce système est logique et est un indicateur décent de la progression du personnage. Il n’y a qu’un seul problème: le joueur ne sait jamais quelles sont les compétences requises pour chaque classe dans le jeu. Internet est votre seul recours pour déterminer le nombre de points dont vous avez besoin et les statistiques dont vous avez besoin. C’est aussi le seul moyen de savoir si la classe que vous voulez a une exigence de moralité; lorsque vous créez votre personnage, vous pouvez les rendre bons, neutres ou mauvais, et ce choix aura un impact sur les classes que votre personnage peut obtenir. Par exemple, seuls les mauvais personnages peuvent devenir des Ninjas, tandis que seuls les bons peuvent devenir des Seigneurs. Encore une fois, aucune de ces informations n’est présentée dans le jeu lui-même et ne peut être trouvée que par le biais de recherches sur Internet ou d’essais et d’erreurs.

La plupart des autres systèmes de Labyrinth of Lost Souls renforcent cette idée que le joueur est seul. Par exemple, le jeu possède une fonction de carte automatique, mais uniquement si vous achetez un élément de carte dans la boutique d’objets ou en trouvez un dans le donjon. De façon classique, les objets trouvés à l’intérieur des donjons ne sont pas identifiés jusqu’à ce que vous les évaluiez en ville. Cela se traduit par une boucle de rétroaction plutôt satisfaisante qui émerge d’un donjon, dépense votre or durement gagné pour évaluer certains objets précieux, puis fouille dans les inventaires de votre groupe pour les préparer avant votre prochaine expédition. C’est ce que Labyrinth of Lost Souls fait de mieux; il vous permet de vivre le fantasme d’être dans une équipe d’aventuriers expérimentés parcourant des donjons dangereux et des monstres tueurs.

Il n’y a aucun problème flagrant avec le système de combat, qui est la viande du gameplay dans Labyrinth of Lost Souls. Au début d’un tour, chacun de vos personnages choisit une action à effectuer, puis ils sont mélangés en initiative pour l’exécuter. Les ennemis sont rencontrés et ciblés en groupe, et leur ordre est important; vos combattants de première ligne ne peuvent pas attaquer un groupe de kobolds s’il y a un tas d’orques devant eux. Si votre personnage sélectionne une action à effectuer contre un groupe d’ennemis particulier, mais que tous les ennemis de ce groupe meurent avant que le personnage ne puisse agir, ils effectueront la même action contre le prochain groupe disponible. Cela peut ajouter une couche de risque à l’expérience; si votre groupe tue un groupe de gobelins morts-vivants avant que votre prêtre n’ait la chance de les exorciser et de les tuer tous immédiatement, le prêtre pourrait perdre son tour à essayer d’exorciser un groupe de non-morts très morts-vivants à la place, avec très peu d’effet.

Comme d’habitude, très peu d’informations sont données au joueur. La plupart du temps, le niveau et même le nom d’un ennemi seront complètement obscurcis jusqu’à ce que le groupe se familiarise avec eux, et c’est au joueur de scruter l’ennemi et d’utiliser son bon sens pour déterminer les faiblesses qu’il pourrait avoir. Lorsque votre sorcier apprend un nouveau sort, le jeu peut vous dire qu’il est particulièrement fort contre les ennemis d’un certain type élémentaire, mais il ne vous dira jamais quels ennemis tombent sous ce type. Le combat peut aussi devenir extrêmement difficile, et la mort d’un personnage est un événement plutôt impitoyable. Lorsqu’un personnage est tué, il est envoyé à l’église, où le groupe peut dépenser de l’argent pour tenter de le faire revivre. Si le processus échoue, ils se transformeront en cendres, ce qui fait plus que doubler le prix de la prochaine tentative. L’argent est toujours plutôt serré, ce qui est dommage car l’équipement de la boutique d’articles est exorbitant. La plupart du temps, il vaut mieux évaluer quelque chose que vous avez trouvé dans le donjon et espérer le meilleur.

En fin de compte, mis à part le processus de création de personnages inutilement obscur, il n’y a rien de mal avec le jeu. Son plus gros défaut est juste que toute l’expérience semble désuète. Les systèmes sont complexes et déroutants au point que cela semble inutile; il n’y a aucune vraie raison de ne pas vous montrer quelles statistiques sont requises pour chaque classe. Il n’y a pas vraiment de raison de ne pas vous laisser vérifier dans quel donjon vous devez entrer pour trouver les objets dont vous avez besoin pour une quête spécifique (le PNJ qui vous donne la quête vous dit quand vous la prenez, mais plus jamais) et il n’y a certainement pas raison réelle de ne pas préciser que «inconscient» et «assommé» sont des statuts différents. Mais à la fin, tout le monde ne verra pas ces particularités comme des défauts.

Il y a certainement un public pour un robot de donjon hardcore et impitoyable qui ne tire aucun coup de poing et n’explique aucune mécanique. Les fans inconditionnels du genre, ou de la sorcellerie en particulier, peuvent trouver ces difficultés supplémentaires faisant partie du charme et du défi. Si vous êtes l’un de ces fans, ou si vous êtes quelqu’un d’autre qui est à la recherche d’une expérience RPG profondément stimulante, Wizardry: Labyrinth of Lost Souls est fait pour vous. Mais si vous recherchez une expérience RPG moins stridente et plus moderne, il est impératif de chercher ailleurs.

Sorcellerie: Labyrinthe des âmes perdues sortira sur PC le 15 janvier 2020. Un code PC numérique a été fourni à . à des fins d’examen.