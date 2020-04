Magie sur la plage! – HITC

C’est une adaptation charmante, alors prenons un moment pour considérer les lieux de tournage de Four Kids and It.

Une évasion imaginative digne de toute la famille est très nécessaire en ce moment.

Heureusement, Four Kids and It est arrivé, offrant des performances merveilleuses de la part de Paula Patton, Russell Brand, Michael Caine, Matthew Goode et un jeune casting stellaire.

Réalisé par Andy De Emmony et écrit par Simon Lewis et Mark Oswin, le film est basé sur le livre bien-aimé Four Children and It de l’auteur de renom Jacqueline Wilson. Cependant, cela était également basé sur les cinq enfants d’E. Nesbit et It. Donc, l’histoire a déjà une histoire riche, et cela s’étend aussi à l’adaptation à l’écran.

Sans doute, le plus notable est venu en 2004, avec le comédien et acteur Eddie Izzard apportant ses talents pour entrer dans la partie du Psammead magique.

Michael Caine est un excellent choix cette fois-ci, tout comme le changement de réglage par rapport au matériel source. Cependant, ce n’est pas tout à fait ce qu’il semble…

Quatre lieux de tournage Kids and It

Comme l’a souligné Irish News, Four Kids and It a été filmé sur place à Dublin et dans le comté de Wicklow.

Cependant, ceux qui l’ont vu sauront qu’il se déroule à Cornwall.

Avant le début de la production en 2018, le Times avait noté que le tournage aurait lieu sur la côte de Wexford, avec les plages de sable en vedette dans tout le récit. La source indique également que la productrice Anne Brogan a déclaré que la côte est de l’Irlande avait été choisie en raison des similitudes avec le décor du film.

La décision a certainement été bonne, car les vacances en famille semblent merveilleusement idylliques.

Cela vaut vraiment la peine de garder cela à l’esprit une fois que nous pourrons tous recommencer à envisager des destinations de vacances.

Le public parle de quatre enfants et ça

Depuis sa sortie, un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter pour faire l’éloge de Four Kids and It, en soulignant le message du film et les performances.

Découvrez une sélection de tweets:

