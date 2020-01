Maintenant c’est dommage … national: Bande-annonce de la 3e saison de ‘Shame’

Movistar + a publié la bande-annonce officielle de la troisième saison de ‘Honte’, la comédie créée par Álvaro Fernández-Armero et Juan Cavestany. Au total, six nouveaux épisodes de 30 minutes sortiront le 14 février dans lesquels la honte atteindra une dimension nationale ….

Et c’est que Jésus deviendra célèbre en raison d’une erreur avec son fils adoptif Yusuf, et ce qui était auparavant de petits inconvénients rougissants est maintenant une pierre d’achoppement majeure qui le place comme “l’homme le plus détesté d’Espagne”. Jésus est inévitablement la honte nationale. Une situation explosive aux conséquences imprévisibles pour lui et pour Nuria.

“Dans cette troisième saison de la honte, tout le monde cherche Jésus. Quelques uns pour le soutenir, mais presque tout ce qu’ils veulent, c’est l’insulter, le battre, l’embarrasser. Jésus saura enfin ce que c’est que de subir la honte dans sa propre chair, mais surtout il s’en va avoir à répondre à la grande question: jusqu’où êtes-vous prêt à aller à cause de la honte? “, expliquent Álvaro Fernández-Armero et Juan Cavestany à propos de ce nouvel épisode.

Avec Javier Gutiérrez (Jesús) et Malena Alterio (Nuria) dans le rôle du couple principal, nous verrons à nouveau Yannick Nguenkam (Yusuf), Vito Sanz (Óscar), Miguel Rellán (Carlos), Lola Casamayor (Mari) Carmen), Enric Benavent (Francisco), Resu Morales (Aurora), Pol López (Francisco), Teresa Cuesta (Vanessa) et Teresa Hurtado de Ory (María).

Les actrices María Hervás (‘Arde Madrid’) et Ana Gracia (‘La Zona’) sont intégrées dans cette troisième saison dans les rôles de Mayte, la nouvelle collègue de Nuria, et Esperanza, la petite amie de Carlos, respectivement.

Cette troisième saison comprend également la collaboration spéciale de l’artiste Leticia Sabater, de la présentatrice Mariló Montero, du pianiste James Rhodes et du joueur Movistar Student Edgar Vicedo.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Vous pouvez trouver cette remorque et d’autres sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos de films du web.



Selon les mots de ses créateurs:

Lorsque vous voyez la première scène de la troisième saison de ‘Shame’, vous ne pouvez plus l’avoir vue et nous pensons que le spectateur atteindra la fin du dernier épisode sans interruption. Cependant, l’objectif de la saison n’est pas d’être plus gêné que les précédents mais d’être le plus complexe, le plus compact et le plus agréable, en s’ouvrant à d’autres genres comme le thriller policier pour accrocher le spectateur.

Nous avons essayé de surprendre les fans, qui ne savent pas où nous allons les emmener. La saison commence avec Jésus devenant célèbre dans toute l’Espagne malgré lui, comptant les «likes», côtoyant les «célébrités» et jubilant dans le «parle de moi même si c’est mauvais».

À partir de là, l’intrigue prend la forme d’un tableau “Cluedo”, dans lequel tous sont soupçonnés d’avoir fait quelque chose d’irréversible et dans lequel Jésus sera forcé d’affronter définitivement son propre sentiment de honte. Le comique et le tragique se serrent la main dans un aboutissement héroïque.

Nous nous sommes séparés sans préjugé des intrigues et mécanismes habituels de la série pour enfin atteindre le point de départ, l’essence primordiale de notre concept: jusqu’où peut-on aller par honte?

Cette saison de ‘Shame’ va être l’une de celles qui préfèrent ne pas dire à des amis de ne pas faire de spoilings. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il y aura des persécutions, des portraits de robots et des sirènes de police.