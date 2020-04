Maintenant je le fais. ‘Now You See Me 3’ est lancé

Après des années sans nouvelles concernant ‘Maintenant tu me vois 3Lionsgate a révélé qu’il avait commencé le développement du troisième opus de la franchise avec un script d’Eric Warren Singer. L’auteur est l’auteur de scripts tels que «American Hustle» ou plus récemment «Top Gun: Maverick».

En ce qui concerne ce troisième opus, Singer lui-même a déclaré qu’il tenterait de capturer le plaisir, la magie et l’esprit du film original, et d’introduire de nouveaux personnages dans l’univers tout en laissant la porte ouverte à la distribution originale, qui répètera leurs rôles aussi longtemps que leurs agendas le permettre.

“Eric a toujours été fasciné par le bel art de la tromperie et de l’illusion sous toutes ses formes. Il nous est venu avec une grande histoire qui porte la mythologie Now You See Me et les Quatre Cavaliers à un tout nouveau niveau avec notre distribution et de nouveaux personnages “, a déclaré Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group.

On peut supposer que l’histoire se poursuivra, centrée sur un gang de magiciens criminels connus sous le nom de Four Horsemen qui effectuent des performances stupéfiantes avec l’intention de voler d’énormes sommes d’argent, soit d’une banque ou d’une personne riche. Le succès semble garanti, car le premier versement a permis de recueillir 351 millions de dollars dans le monde, tandis que la suite a permis de recueillir 334 millions de dollars.

Bobby Cohen et Alex Kurtzman produiront le prochain épisode de “Now You See Me …” à travers leur sceau Secret Hideout, tandis que Meredith Wieck et Aaron Edmonds superviseront le projet pour Lionsgate. Concernant le casting du film original, on retrouve Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe et Michael Caine.