«Malasaa 32» – Fichier Vernica

‘Malasaa 32’ est un film d’horreur. Ce qui est généralement considéré comme un film d’horreur, par exemple, dans la lignée des films “Warren Record Universe”. Et en tant que tel, il compte, au minimum, avec deux arguments puissants qui en valent la peine. Que cela en vaille la peine autant en tant que film d’horreur. Ceci, bien sûr, aux yeux d’un Espagnol en tant que serveur, sans plus de préjugés que le juste et le nécessaire, car le premier est que, comme ‘Vernica’, il a sans aucun doute un arôme traditionnel d’ici.

Cette saveur traditionnelle, surtout, lui confère un aspect proche de ce qui ne cesse d’être la réplique d’un modèle étranger, ou celui par force d’insister comme on le pense, du moins. Bien que cela ne soit pas nécessairement le cas. Bien qu’il n’ait donc pas à être limité par cette condition de “film d’horreur” qui en conditionne tant, beaucoup de ceux-ci mentionnaient les “films d’horreur” qu’il est évident qu’ils se produisent souvent avec un mépris d’usurier. «Malasaa 32» a une saveur espagnole, mais il a aussi une histoire à raconter.

Les peurs, les habituelles sur le terrain, impliquent un argument selon lequel, dans ce qui est possible, dans les «choses qui se produisent» dans ce genre avec un hasard capricieux, a une raison d’être dépourvu de ces mêmes peurs. ‘Malasaa 32’ ne définit pas amplement la définition du genre auquel il est attaché, ni ne recherche de nouveaux adhérents pour la cause. C’est une réponse qui, en tant que telle, se replie sur des sources bien connues qui façonnent un genre digne, une émulation plus que respectueuse faite avec une estime de soi.

Bien qu’il ne brille pas du tout, ‘Malasaa 32’ est un ensemble très solide où toutes ses parties finissent par ajouter, bien que peu, et rarement soustraire. Ce qui est dit est un film d’horreur très digne qui, malgré la prévisibilité de bon nombre de ses éléments, qui malgré l’artifice inhérent à bon nombre de ces éléments, garde toujours les deux pieds sur terre. Il reste attaché à un genre qui (de son propre gré) le délimite et le conditionne, mais il n’a pas moins de validité comme pari honnête et déterminé.

Non, ce n’est pas «Vernica». Mais les films d’horreur espagnols ne devraient ni commencer par «Vernica» ni finir par «Malasaa 32», un film de simplicité pragmatique qui montre sa tête devant le peloton de son genre grâce à sa place dans le monde, à la fois dans le réel et dans le cinématographique.

Par Juan Pairet Iglesias



