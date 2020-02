Malcolm D. Lee et Kevin Hart Reteam pour une nouvelle comédie universelle – Blackfilm

Variety rapporte que le directeur de l’école du soir Malcolm D. Lee et Kevin Hart va reteamer pour un pitch d’action-comédie sans titre par des scribes de Comedy Central Broad City Lucia Aniello et Paul W. Downs. Ce dernier duo écrira le scénario et le produit exécutif.

Hart produira à travers sa bannière Hartbeat Productions aux côtés de Will Packer et James Lopez grâce à leurs Will Packer Productions. Lee produira également à travers ses productions Blackmaled.

Il s’agit du deuxième long métrage de Hart, Packer et Lee, qui a fait équipe pour la comédie à succès «Night School» en 2018, qui est devenue la comédie nationale la plus rentable cette année-là. Le projet réunit également Hart et Packer après un partenariat sur le hit “Longer” et “Penser comme un homme” franchises.

Le SEVP Universal de production Erik Baiers et Creative Executive Christine Sun supervisera le projet pour le studio. Bryan Smiley et Carli Haney superviseront Hartbeat Productions aux côtés de Sheila Walcott qui supervisera Blackmaled Productions.