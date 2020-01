Maléfique: Maîtresse du mal Casting & Guide des personnages | .

Dernière mise à jour: 29 janvier 2020

Disney a mis en place un impressionnant Maléfique: Maîtresse du mal cast pour aider à poursuivre leur récit de Sleeping Beauty. Maléfique sorti en 2014, mettant en vedette Angelina Jolie en tant que mauvaise fée titulaire. Le film original a emmené le public à travers les premières années de Maleficent et son amour pour le jeune roi Stefan, qui a ensuite père Aurora.

Après que Stefan lui ait coupé les ailes, Maleficent s’est tourné vers la magie noire et a pris la vengeance. Cependant, elle ne pouvait s’empêcher d’aimer la jeune Aurora, et comme le dit Maleficent, c’est elle qui a réveillé Aurora avec le vrai baiser de l’amour, pas le prince Phillip. Compte tenu du succès de Maleficent et des éloges pour la performance de Jolie en tant que Maleficent, il n’est pas surprenant que Disney ait décidé de créer Maleficent: Mistress of Evil, détaillant davantage la relation entre Maleficent et Aurora après que cette dernière ait été réveillée de son sommeil.

Dans la suite, Maleficent vit paisiblement en tant que protecteur des landes, sa patrie, tandis qu’Aurora est amoureuse du prince Phillip. Après avoir proposé et accepté, Aurora et Maleficent découvrent que la mère de Phillip, la reine Ingrith, a l’intention de diviser les humains et les fées pour toujours. Cela laisse Maléfique et Aurora sur des côtés opposés, et essayant de savoir s’ils peuvent jamais être une famille. Avec Jolie, plusieurs autres acteurs originaux reviennent pour Maleficent: Mistress of Evil, et il y a aussi de nouveaux ajouts intéressants.

Angelina Jolie reprend son rôle éponyme de Maléfique, qui a toujours été son personnage Disney préféré. Maléfique: Mistress of Evil examine l’impact de sa méfiance sur sa relation avec la désormais adulte Aurora, qui épouse le prince Phillip et hérite d’une belle-mère qui a très envie d’Aurora de devenir une famille. Heureusement, Maleficent parvient à surmonter l’intrigue de la reine Ingrith et à réparer les clôtures avec Aurora et Phillip d’ici la fin du film. Jolie est l’une des actrices les plus connues au monde et a joué des rôles dans Lara Croft: Tomb Raider, Mr & Mrs Smith, Kung Fu Panda et Salt. Elle apparaîtra bientôt sous le nom de Thena dans le film Marvel’s Eternals.

Elle Fanning reprend son rôle du premier film comme Aurora, et Maleficent: Mistress of Evil reprend 5 ans après les événements de Maleficent. En d’autres termes, cela fait 5 ans qu’Aurora a été réveillée de son enchantement. Aurora est toujours romancée par le prince Phillip, au grand dam de Maleficent. Aurora se retrouve tiraillée entre vouloir plaire à sa marraine et vouloir être avec l’homme qu’elle aime. Cependant, elle est en mesure de terminer le film en bons termes avec eux deux et est mariée à Philip. Fanning a déjà eu une longue carrière, et elle n’a que 21 ans. De jouer une jeune marguerite dans The Curious Case of Benjamin Button, à jouer Aurora, Fanning est également apparu dans How to Talk To Girls at Parties, et a joué le rôle principal dans Mary Shelley.

Michelle Pfeiffer joue la reine Ingrith, mère du prince Phillip. Son personnage est nouveau dans Maleficent: Mistress of Evil. La reine Ingrith tient à souhaiter la bienvenue à Aurora dans la famille, mais pas si heureuse de la présence de Maléfique. La paire ne voit pas d’un œil à l’autre, et il est évident que l’aversion de la reine Ingrith pour Maléfique s’étend à toutes les fées. Elle tente de les exterminer, mais échoue, et est transformée en chèvre en guise de punition. Pfeiffer a connu une longue carrière, notamment dans Grease 2, Hairspray, Dangerous Liasons, Murder on the Orient Express, Ant-Man and the Wasp et, bien sûr, Batman Returns.

Conall est également un nouveau personnage, joué par Chiwetel Ejiofor. Conall est une fée cornue comme Maleficent. Lui aussi semble plus attiré par la magie noire, et il a une armée prête à se battre pour le royaume des fées. Pour Maleficent, qui pense qu’elle est seule au monde, la vue d’une armée de fées suscite beaucoup d’émotions contradictoires. Conall fait plus tard le sacrifice ultime pour protéger Maléfique d’une tentative d’assassinat ordonnée par la reine Ingrith. Plus récemment, Ejiofor a exprimé Scar dans le remake de The Lion King de Jon Favreau, et est également connu pour jouer Mordo dans le MCU. Avant cela, il a joué dans des films tels que The Martian, Serenity, Salt et 12 Years A Slave, un film pour lequel il a été nominé pour plusieurs prix, dont un Academy Award du meilleur acteur.

Diaval est le serviteur de Maléfique, un métamorphe qui prend souvent la forme d’un corbeau que l’on peut voir perché sur l’épaule de sa maîtresse. Diaval est une version mise à jour de Diablo, le corbeau que Maleficent possédait dans Sleeping Beauty. Diaval est dévoué à Maléfique, car elle l’a sauvé d’une vie d’être un oiseau. En plus de son rôle dans les deux films Maleficent, Sam Riley peut être vu jouer M. Darcy dans Pride and Prejudice and Zombies, et jouera également Jack Favell dans Rebecca.

Imelda Staunton joue l’un des trios de fées qui gardent un œil sur Aurora. Après l’avoir élevée dans les bois jusqu’à l’âge adulte, les fées sont à juste titre très protectrices envers elle. La carrière de Staunton est variée et vaste, y compris des rôles acclamés par la critique sur scène, à la télévision et au cinéma. Elle est peut-être mieux connue pour avoir joué Delores Umbrige dans la série Harry Potter, et peut être vue récemment dans le film Downton Abbey. Jouant le deuxième du trio de fées, Juno Temple incarne Thistlewit. Plus récemment, Temple a joué le rôle de Veronica Newell dans la série Netflix, Dirty John. Lesley Manville joue le dernier rôle dans le trio de fées, Flittle. L’actrice britannique est un incontournable sur les écrans de télévision britanniques, avec des rôles dans des émissions telles que Cranford et Mum.

Le prince Phillip est le prince que tout le monde pensait avoir réveillé Aurora de son sort, avec un véritable baiser d’amour. En fait, c’est Maleficent qui l’a fait (selon Maleficent, de toute façon). Il est épris d’Aurora et lui propose, ce qu’elle accepte. Maléfique surmonte enfin son opposition à leur union lorsque Phillip se montre honorable et assure la paix entre les humains et les fées. Harris Dickinson prend la relève de Brenton Thwaites, qui s’est engagé à jouer son rôle dans Titans. Bien qu’il soit encore relativement inconnu, Dickinson est récemment apparu sous le nom de Gurjin dans The Dark Crystal: Age of Resistance de Netflix.

Le roi Jean est un autre nouveau personnage pour Maléfique: Maîtresse du mal. Il est marié à la reine Ingrith, et bien qu’il soit roi, il semble détenir peu de pouvoir par rapport à sa femme. John finit par être maudit et tombe malade, ce qu’Ingrith impute à tort à Maléfique dans le cadre de sa tentative de déclencher une guerre entre les fées et les humains. Lindsay est un acteur britannique extrêmement bien connu, avec une multitude de rôles télévisés à son actif, dont Ben Harper dans My Family, l’une des sitcoms britanniques les plus anciennes.

