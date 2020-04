Malgré les retards, le mécanicien Black Widow est disponible à l’achat

Black Widow ne sortira peut-être pas en salles avant novembre, mais les fans peuvent désormais acheter de nombreux produits cinématographiques.

Le dernier film de l’univers cinématographique Marvel, Black Widow, a repoussé sa date de sortie de mai à novembre de cette année. Cependant, les sociétés procèdent au lancement du merchan du film maintenant, six mois avant sa sortie. Marvel Studios a déjà commencé à présenter Merchan du film en janvier de cette année, et il est temps. Depuis près d’une décennie, Natasha Romanoff n’a pas eu la représentation qu’elle mérite dans les médias et le marketing, donc cet afflux de produits Black Widow n’aurait pas pu arriver plus tôt.

Black Widow est un membre vedette de l’UCM depuis son introduction dans Iron Man 2 en 2010. Il est apparu dans de nombreux films Marvel Studios, y compris tous les films Avengers et la plupart de ceux de Captain America. Elle a développé des relations significatives avec tous les membres originaux des Avengers, a l’une des histoires les plus complexes de l’équipe et fait l’un des plus grands sacrifices à UCM qui a été éclipsé par celui d’Iron Man.

Cela dit, le merchan du personnage a été considérablement plus petit que celui des super-héros masculins. Par exemple, lorsque Avengers: Age of Ultron a fait ses débuts en 2015, la programmation de départ comportait 60 éléments, et Black Widow n’était qu’une partie de 4 d’entre eux.

En ce qui concerne les jouets, la discrimination fondée sur le sexe devient évidente lorsque l’on considère le ratio hommes / femmes. Le précédent manque de marchandises de Black Widow en est probablement l’exemple le plus évident ces dernières années. Cette tendance déconcertante ne s’arrête pas non plus aux figurines.

D’autres accessoires des Avengers, tels que des sacs à dos ou des fournitures scolaires, ont simplement laissé le personnage de côté. Cela a déclenché le mouvement #WhereIsBlackWidow sur Twitter, avec des fans en colère exigeant que Black Widow obtienne la même représentation sur le merchan, ce qui se produit enfin.

Le film solo tant attendu de Black Widow reçoit beaucoup d’attention de différentes sociétés, et pas seulement des fabricants de jouets. Voyant le potentiel d’attirer les fans de Black Widow, d’autres fabricants, y compris ceux de l’industrie de la beauté, ont profité de cette opportunité pour entrer dans le monde lucratif de Marvel. Ulta Beauty, Inc. vend une palette de fards à paupières inspirée des films, avec des nuances convenablement nommées comme “Heroic”, “Covert” et “Safehouse”. Ils vendent également un kit de lèvres et un sac de week-end Black Widow, qui plairont à coup sûr à tous les fans qui aiment le maquillage dynamique.

Her Universe, une ligne de vêtements de mode spécialisée dans les designs pour les nerds féminins, a également développé un inventaire spécial en l’honneur du film. Ils vendent actuellement des vestes inspirées des tenues de Natasha, actuellement disponibles en variétés ceinturées et rembourrées. Les deux sont super stylés et sont actuellement vendus à prix réduits. Ils ont même conçu une robe inspirée de la tenue tactique de Black Widow, mais elle est si populaire qu’elle n’est pas disponible actuellement.

Black Widow est une superproduction à gros budget, donc les fabricants de jouets obtiennent beaucoup de traction ici aussi, d’autant plus que les remorques ont clairement indiqué que Natasha mettra quelques tenues différentes cette fois-ci. Hasbro a déjà sorti une gamme de jouets alignés sur le film, avec des figures pour le personnage principal et d’autres personnages du film, y compris Yelena de Florence Pugh. Marvel Legends sort également une figurine qui a Black Widow dans sa tenue de combat blanche, et il y a aussi la ligne Funko Pops, les jouets Nerf et Legos basés sur son film qui sont actuellement disponibles.

Les antécédents de marketing inégaux de Black Widow étaient non seulement discriminatoires, mais aussi dénués de sens. On pourrait penser que lorsque les enfants veulent recréer des scènes de films avec leurs jouets Avengers, ils veulent que toute l’équipe soit là. Voyant que Natasha est le troisième personnage le plus important du film Avengers original, sa présence est nécessaire pour compléter ce scénario. C’est dommage que Black Widow ait mis autant de temps à obtenir autant de mentions que celle-ci, mais il est également rassurant de voir que les entreprises font maintenant tellement confiance à leur marque.

Le chemin vers un film solo de Black Widow était certainement plus long et plus frustrant que beaucoup de gens l’auraient imaginé. Malheureusement, cette attente sera encore plus longue maintenant, mais au moins les fans peuvent rester tranquilles sachant qu’ils peuvent toujours soutenir l’héroïne la plus emblématique d’UCM à travers cette gamme diversifiée de produits.