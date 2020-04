Mallrats 2: les rôles de Bruce Campbell et Michael Rooker confirmés par Kevin Smith

Kevin Smith a apparemment confirmé que les acteurs Bruce Campbell et Michael Rooker apparaîtront dans sa suite Mallrats, Crépuscule des Mallrats. Plus tôt cette année, Smith a révélé qu’il travaillait à nouveau sur le script pour Mallrats 2 (ainsi que Clerks 3), et qu’il utilisait l’isolement induit par la pandémie pour terminer l’écriture. Le premier Mallrats est sorti en 1995 et était le film de suivi de Smith à son succès en petits groupes, Clerks.

Mallrats suit T.S. (Jeremy London) et Brodie (Jason Lee), deux gars qui traînent dans un centre commercial local à la suite de ruptures avec leurs copines. Leur journée au centre commercial, cependant, est rapidement compliquée par une émission de rencontres, un directeur de magasin de vêtements jerk (Ben Affleck) et les bouffonneries de Jay et Silent Bob. Mallrats comprend également une apparition rare de camée de film non Marvel de Stan Lee, qui offre des conseils romantiques à Brodie dans ce qui est maintenant l’une des scènes les plus mémorables du film. Au cours des dernières années, Smith a réussi à suivre ses films précédents avec de nouvelles suites comme Clerks II et Jay et Silent Reboot, et il semble qu’il soit temps que Mallrats ait sa chance.

Connexes: Jay et Silent Bob Reboot mettent fin aux mystères des commis de 25 ans

Smith a partagé une mise à jour sur la progression de son script Mallrats 2 via Twitter, révélant qu’il contient actuellement 75 pages et a écrit des scènes pour Bruce Campbell et Michael Rooker. Pour la star d’Evil Dead, Smith dit qu’il a écrit un “monologue à couper le souffle”, tandis que les scènes écrites pour le personnage de Rooker feront rire et pleurer le public. Découvrez la mise à jour complète de l’auteur-réalisateur ci-dessous:

Rooker a joué dans les Mallrats d’origine en tant que Jared Svenning, créateur de l’émission de rencontres Truth or Date et père de T.S. petite amie, Brandi (Claire Forlani). Vraisemblablement, Rooker reprendra ce rôle pour la suite, seulement maintenant il sera également le beau-père de T.S.depuis que l’épilogue de Mallrats révèle que Brandi et lui se marient finalement. Il est donc facile de voir comment les scènes de Rooker sont sûres d’exécuter la gamme émotionnelle étant donné la relation quelque peu tendue que son personnage avait auparavant avec T.S.

Quant à Bruce Campbell, il avait auparavant fait pression sur Smith pour un rôle dans une suite Mallrats lorsque l’idée est apparue pour la première fois. Smith a répondu en disant que le seul rôle qu’il pouvait imaginer Campbell jouer dans Mallrats 2 serait celui de lui-même, suggérant que l’acteur de l’Armée des Ténèbres pourrait avoir un rôle qui fonctionne de manière similaire au camée original de Lee. À en juger par les commentaires de Smith, il semble qu’il y ait de bonnes chances Mallrats 2 verra Brodie recevoir la sagesse d’un autre de ses héros d’enfance, Ash Williams.

Suivant: Jay et redémarrage silencieux de Bob: chaque camée unique

Source: Kevin Smith