Malotru … est-il vivant ou non? Bande-annonce de la cinquième saison de ‘Office of infiltrators’

Canal + a sorti la bande-annonce officielle de la cinquième saison de «Bureau des infiltrés», la série fortement recommandée autour d’un département spécial au sein de la Direction générale de la sécurité étrangère (DGSE) qui pourrait être comparée à la CIA américaine, au Mossad israélien ou au MI6 britannique.

Basé à Paris, il s’agit du département chargé de la formation et du contrôle des agents français infiltrés et infiltrés à travers le monde.

Cette cinquième saison, composée à nouveau de 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes chacun, est à nouveau commandée par Éric Rochant, créateur et showrunner de la série, qui sera néanmoins remplacé dans ses deux derniers épisodes par le réalisateur Jacques Audiard (‘ Un prophète ‘,’ Les frères soeurs ‘).

Dans le même temps, Louis Garrel (“L’officier et l’espion”) rejoint la série en tant que star star, et qui sait s’il est le nouveau protagoniste principal. Un casting qui portera à nouveau des noms bien connus des fans de la série comme Mathieu Almaric, Sara Giraudeau, Florence Loiret-Caille, Jonathan Zaccaï … et peut-être aussi Mathieu Kassovitz, ou peut-être pas.

Jérôme Salle, Thomas Bidegain, Anna Novion et Samuel Collardey, ainsi que Jacques Audiard, Éric Rochant et Mathieu Kassovitz susmentionnés partagent la direction de ces nouveaux épisodes, qui sortiront demain matin dans leur France natale, dans notre pays à une date reste à préciser par Movistar +, dans le service de streaming duquel les quatre (grandes) saisons précédentes sont disponibles.

