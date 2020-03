Man of steel 2 : Herry Cavill ne reviendrait pas en tant que Superman !

Superman est l’un des super-héros les plus emblématiques de l’histoire, sans parler du représentant maximum de ces personnages fantastiques qui ont joué dans les plus grands blockbusters de la dernière décennie.

Au fil des ans, l’homme d’acier a eu un total de sept interprètes, mais un seul a réussi à faire partie d’une franchise aussi grande que celle de DC’s Extended Universe : Henry Cavill. L’acteur a non seulement affronté le général Zod, mais il a également partagé l’écran avec Batman et a combattu aux côtés de la Ligue pour la justice.

Sept ans après sa première apparition au cinéma, l’acteur n’a toujours pas ramené le super-héros à la vie. Pour beaucoup, l’une des raisons est l’horaire de travail compliqué de l’acteur, tandis que d’autres supposent que la franchise n’a pas de projets pour le personnage. Dans les deux cas, l’avenir est incertain.

Il convient de noter que le DCEU n’a jamais été une franchise solide, contrairement à l’univers du cinéma de Marvel. Son changement d’acteurs, ses différences créatives et ses projets reportés n’ont fait qu’ébranler son avenir, ainsi que la foi de ses milliers de fans, qui réclament depuis des années une suite à l’Homme d’acier.

C’est un souhait qui pourrait ne pas se réaliser, après qu’Amy Adams ait laissé entendre que la Warner Bros. n’a pas l’intention de ramener Henry Cavill en tant que puissant Superman, par le biais d’une interview pour le magazine Empire.

“Je pense que [le studio] prend une direction différente de ce que je croyais”, explique l’actrice qui donne vie à Lois Lane, la bien-aimée du héros. Quant à elle, elle se croit également hors de l’univers de DC. “Je pense qu’ils le renouvellent, mais je ne connais pas les détails”, a-t-elle conclu.

Michael Shannon souhaite revenir en tant que Zod à une condition

L’univers étendu de DC a pris une nouvelle direction créative après la décevante collecte de fonds Batman contre Superman de 2016. Depuis lors, la franchise a donné un ton plus familier à ses futures productions telles que Shazam, Wonder Woman, Aquaman, entre autres.

Cependant, Man of Steel est le film réalisé par Zack Snyder qui a jeté les bases du DCEU. Ses adeptes le louent pour ses grandes doses d’action, la réinvention réussie de Superman et pour avoir mis en scène l’un des meilleurs méchants : Zod.

À ce jour, le personnage joué par Michael Shannon a un nombre considérable de fans qui ont toujours voulu le revoir à l’écran, ainsi que Snyder dans le fauteuil du réalisateur.

Avec la sortie prochaine de Supergirl, les fans ont commencé à spéculer sur le retour de Shannon en tant que juré ennemi de Superman, car cela concerne également le super-héros.

“Wow, c’est intéressant […] Je vais devoir me pencher là-dessus. Zod encore ? Je ne sais pas, ça fait un moment. Je suis un peu plus âgé et plus fragile maintenant. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire tous les mouvements”, a-t-il déclaré au Gold Coast Bulletin.

Néanmoins, il a laissé entendre qu’il serait prêt à revenir si Zack Snyder était d’une manière ou d’une autre impliqué dans le projet.

“J’ai adoré travailler avec lui et c’était en grande partie pour moi. Je ne sais pas qui fait ce film de Supergirl, mais j’apprécie vraiment cette expérience avec Zack. C’est un type formidable”, a-t-elle conclu.

Il est à noter que Zod a été emmené deux fois au cinéma. La première fois, il a été joué par Terence Stamp dans Superman : The Movie (1978), tandis que Michael Shannon a été le deuxième à lui donner vie dans The Man of Steel (2013).

Qui est le général Zod ?

Le personnage, qui est apparu pour la première fois dans la BD d’aventures n°283, a été créé par Robert Bernstein et initialement conçu par George Papp.

Zod est un chef militaire de la planète natale de Superman, Krypton. En tant que Kryptonien, il possède les mêmes pouvoirs et capacités qu’il considère comme l’un de ses plus grands ennemis.