Man of Steel a incorporé un personnage original de la série Smallville

L’héritage de cette série en direct qui nous a raconté l’histoire de Superman pendant sa jeunesse dans la ville de Villa Chica est indéniable. Des célébrités comme Stephen Amell (Oliver Queen) ont exalté son influence pour le Arrowverse, tandis que le camée de Tom Welling était l’un des aspects les plus évoqués de Crisis on Infinite Earths. Cependant, des révélations récentes indiquent qu’un hommage à Smallville est venu de DC Extended Universe, en particulier du film Man of Steel (2013).

À travers le premier film de DCEU, le réalisateur Zack Snyder a décidé d’incorporer l’un des personnages qui ne faisaient pas partie du canon de Superman jusqu’à ce que Smallville l’intègre dans sa première saison. Selon ScreenRant, cet ajout portait sur Whitney Fordman, qui dans l’émission de télévision a été présenté comme le premier petit ami de Lana Lang.

Joué par Eric Johnson, Whitney est devenu une sorte de rival de lycée pour Clark Kent, avec l’attitude d’un sportif jaloux qui craint que le fermier énigmatique ne vole son partenaire. Aux côtés de ce personnage, Smallville a également présenté Lionel Luthor et Chloe Sullivan aux fans de Man of Steel, mais seul le joueur de football a eu une passe directe pour le film réalisé par Snyder.

Bien sûr, c’était un très petit rôle et dépourvu de dialogue. Dans Man of Steel, Whitney – ici nommé Fordham – apparaît dans seulement deux séquences de flashback. Le premier est lorsque Clark empêche l’autobus scolaire cahoteux de s’enfoncer dans la rivière (Whitney est l’un des élèves menacés de noyade). La deuxième séquence dépeint le moment où un groupe d’intimidateurs intimide l’éventuel super-héros; Dans ce groupe, Whitney porte une veste de sport rouge et or.

Peut-être que ce petit hommage à Smallville est insuffisant pour compenser la controverse entourant Man of Steel. D’un autre côté, l’acteur Michael Shannon (Général Zod) a récemment défendu le film épique de ses détracteurs, concernant l’issue fatale de son personnage. Venez ici pour la note complète.