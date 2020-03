Mandalorian: Ahsoka signifie que nous obtiendrons enfin des réponses de Baby Yoda dans la saison 2

Avec plusieurs rapports confirmant que Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano dans Le Mandalorien saison 2, il est presque certain que Ahsoka de Dawson reconnaîtra la célèbre espèce d’enfant vert – et peut-être même la première personne à l’appeler “Baby Yoda” à l’écran. La saison 2 de Mandalorian vient de terminer le tournage et devrait sortir sur Disney + cet automne. La saison 1 de The Mandalorian était un succès universel, populaire en raison de son excellente narration et de son jeu d’acteur. Son principal attrait, cependant, a été l’émergence de “Baby Yoda”, une jeune créature mystérieuse maniant la force qui est la même espèce que Yoda des films Star Wars. On sait très peu de choses sur leur espèce et les fans espèrent que l’apparition d’un Jedi dans le spectacle du calibre d’Ashoka éclairera davantage le contexte de Baby Yoda.

Ahsoka Tano est l’un des personnages principaux de la série animée Star Wars: The Clone Wars. Ahsoka était le padawan d’Anakin Skywalker, et bien qu’il soit réticent à la responsabilité de prendre un apprenant, les deux ont développé un lien très fort au cours de la série. Ahsoka a été absente des deux dernières saisons de The Clone Wars après avoir quitté l’Ordre Jedi dans la saison 5. Elle a fait un retour à The Clone Wars dans l’épisode le plus récent: saison 7, épisode 5. Dans cet épisode, elle révèle ce qui est arrivé à elle après avoir quitté l’Ordre Jedi. Elle est également apparue dans d’autres médias de Star Wars avant son retour dans The Clone Wars, apparaissant dans Star Wars: Rebels et prêtant sa voix dans Rise of Skywalker.

Rosario Dawson a travaillé sur des émissions de Disney dans le passé, jouant un rôle clé dans Daredevil et The Defenders. Elle fait également campagne depuis longtemps pour jouer Ahsoka et a le soutien de nombreux fans de Star Wars qui souhaitent la voir jouer le rôle de The Mandalorian. Elle serait une alliée inestimable pour Din Djarin et le groupe dans leur quête pour protéger Baby Yoda et vaincre Moff Gideon.

L’apparition d’Ashoka dans la série apporterait quelque chose qui n’a pas encore été vu dans The Mandalorian: quelqu’un qui se souvient vraiment et connaît l’Ordre Jedi. Elle pourrait aider Baby Yoda à contrôler ses pouvoirs et lui fournir la formation nécessaire pour développer ses capacités de force. À ce stade, seuls Ahsoka et les forces restantes de l’Empire comprennent vraiment à quel point Baby Yoda est puissant et pourrait éventuellement devenir.

On sait peu de choses sur le niveau d’implication de Dawson dans la saison 2 de Le Mandalorien, bien que le sien serait un rôle invité plutôt qu’un habitué de la saison. Cependant, sa présence à elle seule suscitera une énorme quantité d’excitation de la part des fans de Star Wars qui aiment et apprécient le personnage fort qu’elle est, et sont intéressés à voir comment elle relie le présent de la série au passé.

