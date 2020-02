Mandalorian & Baby Yoda LEGO BrickHeadz dévoilé

Versions LEGO BrickHeadz des deux personnages principaux de la série Disney + Le Mandalorien brièvement apparu sur une liste d’Amazon Canada maintenant supprimée. La série Star Wars suit le chasseur de primes titulaire, qui est chargé de capturer une cible, pour découvrir que ladite cible est un bébé. La découverte de “ The Child ” (alias Baby Yoda) a un effet profond sur le Mandalorien, qui rompt tout protocole de chasseur de primes en kidnappant le bébé dans un ultime effort pour assurer la sécurité de l’enfant. L’émission a été un succès critique et commercial, attirant une grande partie des 28,6 millions d’abonnés de Disney + au service de streaming.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

LEGO a eu une relation longue et fortuite avec la licence Star Wars, datant de 1999, et a donné naissance à six jeux vidéo, plusieurs jeux de jouets, des courts métrages d’animation et plusieurs retombées télévisées. La ligne BrickHeadz a commencé en 2016 et s’est vendue exclusivement au San Diego Comic-Con. Il présentait des paires de personnages de bandes dessinées, comme Superman & Wonder Woman, Batman & the Joker, Ironman & Captain America et Black Panther & Doctor Strange. Les futurs ensembles incluaient des personnages d’autres propriétés telles que Star Wars, Harry Potter, Ghostbusters, etc.

En relation: Maintenant que le Mandalorian est terminé, les gens annulent Disney +

Le site de fans de LEGO The Brothers Brick a capturé une liste sur Amazon Canada (qui a été rapidement supprimée), révélant que le prochain ensemble BrickHeadz mettra en vedette “ The Child ” et The Mandalorian. Comme les autres Brickheadz, chaque personnage doit être assemblé à partir des pièces fournies et comprend quelques accessoires. L’ensemble de 295 pièces sera disponible le 1er août 2020 et coûtera 19,99 $ pour les clients américains, selon la liste. La figure mandalorienne est livrée avec son fusil blaster, un pistolet et porte son armure de signature. «L’enfant» a des oreilles réglables et vient dans son chariot suspendu qui «flotte» sur une brique LEGO transparente. Les deux personnages mesurent trois pouces de hauteur et sont légers.

La série a été lancée en novembre 2019, et avec Noël à l’approche, la demande de marchandises a atteint un niveau record. Cependant, pour assurer la révélation surprise de Baby Yoda, le personnage a été tenu secret des fabricants. Le compromis pour Disney (et les clients) signifiait qu’il n’y avait pas d’articles Baby Yoda disponibles à l’achat quand ils étaient le plus nécessaires. Depuis lors, la société a tout sorti de Funko POP! figurines sur des étuis de téléphone mettant en vedette l’adorable bébé, donc ce n’était qu’une question de temps avant que LEGO se joigne à la fête.

Étant donné que le message Amazon d’origine a été supprimé, il semble probable qu’une annonce officielle soit à venir. Toutefois, la liste a peut-être été supprimée car aucune date de sortie finale n’a encore été définie. Si tel est le cas, les fans devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour pouvoir ajouter Le Mandalorien BrickHeadz figure dans sa collection.

Plus: Le Mandalorien: chaque oeuf de Pâques de Star Wars dans la finale de la saison

Source: Brothers Brick

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale