Mandalorien: Adam Pally devait être dit de ne pas frapper bébé Yoda trop fort

Le Mandalorien la star invitée Adam Pally a reçu l’ordre de ne pas frapper Baby Yoda aussi fort. L’acteur a rejoint Jason Sudeikis pour jouer deux des Scout Troopers dans la finale de la saison 1 de l’émission, “Redemption” réalisé par Taika Waititi.

Créée par Jon Favreau pour Disney +, The Mandalorian est la première série Star Wars en direct. Sa saison 1 en huit épisodes a présenté aux fans Din Djarin (Pedro Pascal) alors qu’il devenait accidentellement le gardien de Baby Yoda – le mystérieux nourrisson de 50 ans sensible à la Force de la même espèce que Jedi Master Yoda. À la fin de sa première année, le duo devient un clan à deux, Mando se voyant confier une nouvelle mission: réunir l’enfant avec son peuple. Cependant, avec Moff Gideon (Giancarlo Esposito) sur la queue et armé du Darksaber, il est sûr de dire que leur vie sera toujours en jeu. En tant que gouverneur impérial officiel, Gideon a une armée de Stormtroopers à sa disposition – dont deux ont laissé une marque sur les téléspectateurs après avoir maltraité impitoyablement l’adorable bébé pendant le bref instant où ils ont mis la main dessus.

Un de ces Scout Trooper était Pally. Crédité comme Bike Scout Trooper # 2, lui et Sudeikis (qui était Bike Scout Trooper # 1) se sont relayés pour frapper Baby Yoda quand il a fait des histoires dans The Mandalorian. Cependant, après la première prise de scène, Favreau a tendu la main à Pally et lui a dit de ne pas frapper trop fort en raison du coût de la marionnette, selon Liz Shannon Miller. Découvrez son tweet ci-dessous:

Sudeikis et Pally’s Scout Troopers ont réussi à capturer l’enfant après avoir tué Kuiil (Nick Nolte) alors qu’il courait pour se rendre à Razer Crest conformément à l’ordre de Din. Heureusement, IG-11 (également exprimé par Waititi) s’est mis en travers et a réussi à récupérer Baby Yoda. Il ne semble pas que les fans pourront les revoir après la finale de Mandalorian, car les Scout Troopers semblaient avoir fini quand le droïde les avait quittés pour sauver Din et le reste de l’équipe.

Mis à part la raison financière de ne pas frapper trop fort Baby Yoda, il y a aussi quelque chose à dire sur la violence infligée à un personnage si aimé. Après la finale, la scène particulière est devenue un sujet de discussion préféré pour ceux qui ont regardé la sortie et ont été horrifiés de voir un traitement aussi brutal d’un nourrisson. Bien que le morceau n’ait pas montré la paire frappant directement Baby Yoda parce qu’il était placé dans un sac, cela a quand même provoqué un tollé chez les fans. En tout cas, c’est un témoignage de la façon dont l’enfant mystérieux a capturé le cœur de beaucoup en si peu de temps. Et il est sûr de dire que Le Mandalorien la saison 2 en profitera pleinement.

