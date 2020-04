Manga Premiere Guide: troisième semaine d’avril 2020

Attention lecteurs de mangas! Afin qu’ils ne perdent aucun détail sur l’actualité éditoriale dans le monde des mangas et romans légers au Mexique, dans cette section vous trouverez une liste chaque semaine avec toutes les informations sur les nouveautés, les préventes et les annonces de nouveaux titres.

Vous cherchez de nouvelles options à lire dans les prochains jours? Kamite Manga a mis le troisième volume du roman lumineux à la disposition des lecteurs au cours des derniers jours via sa boutique en ligne Je suis une araignée! Et que?, écrit par Okina Baba et illustré par Tsukasa Kiryu. Les nouveaux volumes de mangas de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE (lire notre critique ici) des mangakas CLAMP emblématiques; Sankarea de Mitsuru Hattori et l’adaptation du roman Kenja no Magician de Tsuyoshi Yoshioka.

Nous vous rappelons que la maison d’édition Panini a annoncé il y a quelques semaines qu’elle ne publierait pas de nouveaux volumes jusqu’à nouvel ordre.

KAMITE MANGA

Je suis une araignée! Et que? # 3 (Roman léger)

Auteur (s): Okina Baba (histoire) et Tsukasa Kiryu (illustrations).

Prix: 239 pesos.

Éditeur source: Kadokawa Shoten.

Nombre de volumes: 10+.

Genres: Isekai, fantaisie, aventure, action, comédie, drame.

Synopsis initial: J’étais juste un lycéen essayant de mener une vie normale … quand, sans réaliser comment, je me suis réveillé dans un endroit inconnu! Et … me suis-je réincarné en araignée? De plus, je suis piégé dans le donjon le plus horrible du monde. Mes frères araignées ont essayé de me manger. Il y a des grenouilles à fléchettes empoisonnées, des serpents géants et des monstres partout. Cette petite araignée pourrait-elle …? Et plus important encore, où est le coupable qui a fait cela? Voilà ce que je veux savoir! Laissez-le sortir et m’expliquer tout face à face! Un roman de survie comme vous ne l’avez jamais lu … Je suis une araignée! Et que?

Kenja no Mago: Le petit-fils des sages # 2

Auteur (s): Tsuyoshi Yoshioka (histoire) et Shunsuke Ogata (art).

Prix: 110 pesos.

Éditeur source: Jeune Ace Up, Kadokawa Shoten.

Caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Nombre de volumes: 13+.

Genres: Isekai, fantaisie, comédie.

Synopsis: Un jeune homme meurt dans un accident, pourtant il renaît dans un monde hors du commun et est adopté par un homme connu du sage Merlin. Commencez l’aventure passionnante d’un protagoniste hors normes, dans un monde fantastique, où il ne sait pas interagir avec la société!

Sankarea # 10

Auteur: Mitsuru Hattori.

Fréquence: Bimensuel.

Prix: 120 pesos.

Éditeur source: Magazine Bessatsu Shounen, Kodansha.

Caractéristiques: Veste anti-poussière.

Volumes totaux: 11.

Genres: Comédie, drame, ecchi, romance, surnaturel.

Synopsis initial: Comédie pour les jeunes qui tourne autour de Chihiro Furuya, un lycéen obsédé par le monde des zombies, et plus spécifiquement par les filles zombies et en ressuscitant son chat tant attendu d’entre les morts. Dans l’un des raids nocturnes pour redonner vie à son chaton tant attendu, elle ne pourra pas rendre hommage à ce que ses yeux voient, Sankarea elle-même, l’idole de l’école, traverse ces endroits sombres avec le désir de mourir et de renaître une autre personne.

Tsubasa: RÉSERVoir CHRoNiCLE # 13

Auteur (s): CLAMP.

Prix: 120 pesos.

Éditeur source: Magazine Shukan Shōnen, Kodansha.

Caractéristiques: Veste anti-poussière.

Volumes totaux: 28.

Genres: Aventure, fantaisie, romance, drame.

Synopsis initial: Commencez le voyage de Shaoran à la recherche des ailes! Sakura et Shaoran vivent dans le Royaume Clow. Malgré leurs différences sociales, ils ont tous deux des sentiments l’un pour l’autre. Un jour, en raison de l’apparition soudaine d’un meurtrier, un accident se produit et Sakura perd tous ses souvenirs. Il n’y a qu’une seule façon de sauver Sakura, de rechercher les plumes éparpillées sur d’autres mondes.

* Disponible à boutique en ligne.

Si vous voulez en savoir plus sur le monde des anime, mangas et romans légers, nous vous invitons à acheter notre magazine Otaku-shi, disponible dans chaque édition de Cinéma PREMIERE.

L’entrée Guide to manga premieres: Third week of April 2020 a été publiée pour la première fois dans PREMIERE Cinema.