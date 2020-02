& # 039; Manhattan sans issue & # 039; – Évasion à minuit

«Manhattan sans issue» a quelque chose de si bon qu’il compense presque tout le reste, et c’est pour l’appeler en quelque sorte, sa physicalité. Ou corporalité, au cas où vous aimeriez plus de cet autre mot. C’est le type de thriller qui aurait pu jouer à l’époque que je ne connais pas, Denzel Washington, alors que les effets numériques n’avaient pas encore envahi l’industrie cinématographique. Et dans ma tête, maintenant, résonnent des titres “aussi virils” que ‘Blue Steel’ ou ‘Ricochet’, avec Denzel Washington lui-même.

Je ne me souviens pas beaucoup des deux, à l’exception de leurs affiches respectives, et je ne pense pas non plus que demain je me souvienne de «Manhattan sans issue». Que, cependant, son titre puisse m’accompagner à vie comme celui des deux autres, c’est déjà plus que possible. Les deux autres, quand ils pourraient être la norme de ce qui pourrait maintenant être une exception. Dommage, oui, que ce soit plus pour apparaître comme une exception que pour être à proprement parler une sorte de référence en soi.

Si “Manhattan sans issue” est vraiment une exception alors qu’il s’agit toujours, sans plus ou moins, d’un thriller de policiers et de voleurs “à l’ancienne”, qui aurait pu être abattu presque comme il y a 30 ans . Avec Denzel Washington ou Chadwick Boseman lui-même, tous deux avec la même présence puissante devant la caméra dans la peau de l’agent de la loi du jour avec un sens moral strict et inébranlable (pare-balles).

“ Manhattan sans issue ” a quelque chose de si bon qu’il compense presque tout le reste, bien qu’en réalité ce ne soit pas une seule chose … ni en effet, il ne compense pas tout le reste. En plus de cette physicalité (ou corporalité) si brutale sur les courtes distances, nous avons un protagoniste avec du charisme et une partition de Henry Jackman & Alex Belcher avec du nerf. Tout cela nous ramène à des cinéastes comme John McTiernan ou Walter Hill; à cette honnêteté, dignité et économie de moyens de l ‘”actionneur” pur et dur.

Dommage que la bonne main de Brian Kirk et ses bonnes intentions générales se heurtent de front à un scénario dont les vagues tentatives de recherche de dignité se noient dans leur propre prévisibilité. L’empathie, ou l’empathie possible qu’elle génère par son apparence ne peut pas abattre le mur qu’elle se construit, dans une production avec autant de savoir-faire que commerciale, archétypale et d’une seule pièce complètement éloignée de la bravoure postmoderne d’auteurs tels que S. Craig Zahler.