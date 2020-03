Marco Siedelmann dans son nouveau livre sur les histoires hollywoodiennes des tranchées

L’interview 411: Marco Siedelmann

Marco Siedelmann est un journaliste de cinéma, critique et auteur allemand qui a collaboré jusqu’à présent à plusieurs films, notamment The Untold, In-Depth, Outrageously True Story of Shapiro Glickenhaus Entertainment avec Nadia Bruce-Rawlings (vous pouvez acheter ce livre ici ). Son dernier livre est Stories From the Trenches: Adventures in Making High Octane Hollywood Movies with Cannon Veteran Sam Firstenberg, a book about the mythic director of Revenge of the Ninja, American Ninja 1 and 2, Breakin ‘2: Electric Boogaloo, Avenging Force, et beaucoup plus. Dans cette interview, Siedelmann discute avec cet écrivain de la collaboration avec Firstenberg sur le livre, de la préparation du livre, et plus encore.

Bryan Kristopowitz: Comment avez-vous rencontré Sam Firstenberg?

Marco Siedelmann: Je ne l’ai jamais rencontré ni aucune personne apparentée à lui avant de lui parler au téléphone, juste à l’improviste, et Sam était ouvert à parler. Heureusement, Sam est venu en Allemagne pendant le temps que nous travaillions sur le livre, afin que nous puissions nous rencontrer en personne, mais c’était déjà après de nombreuses conversations au téléphone et sur Skype.

BK: Quand avez-vous su que vous vouliez co-écrire un livre avec Sam Firstenberg?

MME: Immédiatement quand je l’ai vu dans le documentaire de Mark Hartley sur Cannon, Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films, je me suis dit: «Firstenberg a eu une carrière intéressante et il semble être un très gentil, gentil et facile à vivre gars.” Et que puis-je dire? J’avais raison, c’était un plaisir de travailler avec lui pendant tout le processus.

BK: Comment avez-vous décidé du format «longue interview» du livre? Était-ce toujours le format que vous aviez l’intention d’utiliser ou s’est-il avéré que c’était la meilleure façon de faire connaître l’histoire de Firstenberg dans le monde? Décrivez votre processus de co-écriture avec Sam Firstenberg.

MME: Cela a commencé comme une interview régulière sur Nu Image et comment c’était différent de travailler pour eux par rapport au légendaire groupe Cannon, mais nous avons rapidement décidé de continuer et d’avoir une interview couvrant toute la carrière dans de nombreuses sessions. Nous nous sommes donc assis devant l’ordinateur et avons parlé sur Skype pendant des heures et des heures. Certaines de ces parties d’entrevue ne sont pas entrées dans le livre final, mais ont été modifiées par Sam en anecdotes personnelles – de cette façon, elles ont une touche plus personnelle et honnêtement, elles ne cadraient pas très bien avec le format de l’interview, donc elles se tiennent mieux sur leur propre, en particulier les anecdotes sur ses premières années en tant que réalisateur adjoint et technicien sur les films d’Ephraim Kishon, Boaz Davidson et Menahem Golan.

BK: Comment avez-vous trouvé le titre Histoires des tranchées?

MME: C’était l’idée de Sam. En fait, il explique l’arrière-plan du titre dans l’introduction du livre. La métaphore «faire des films, c’est comme aller à la guerre» est un sujet récurrent dans le livre, donc je l’ai accepté avec plaisir. Je pense que c’est un titre qui correspond très bien au livre. Et j’aime les longs sous-titres, alors… (Rires)

BK: À quel point a-t-il été difficile d’obtenir des personnes pour les interviews des invités dans le livre? Avez-vous toujours eu l’intention d’avoir des entretiens avec des invités?

MME: Ce n’était pas très difficile. Certaines des personnes que j’ai trouvées personnellement, mais la plupart des connexions ont été faites par Sam Firstenberg, il s’agissait donc simplement de planifier toutes les interviews des invités. C’était parfois un peu difficile, parce que les gens du cinéma sont généralement des gens occupés, et c’est encore plus vrai pour certains membres de l’équipe et producteurs que pour certaines des stars. Et il y a le décalage horaire entre l’Europe et les États-Unis, donc j’ai dû avoir l’un ou l’autre quart de nuit pour ça. (Rires) A ​​part ça, c’était facile. Presque tout le monde a dit oui sans la moindre hésitation, juste parce que Sam s’est fait tant d’amis au fil des ans. Je peux honnêtement vous dire que tout le monde a toujours eu les plus belles choses à dire à propos de Sam, jusqu’à un point c’est devenu presque ennuyeux. Par exemple, Sam m’a dit: “N’allez pas seulement pour les trucs positifs, n’épargnez pas aussi les trucs laids.” Je n’ai jamais eu l’intention de tout avoir sous un jour glorieux, mais autant que je sache, tout le monde aime Sam. Aussi simple que cela. Et il y a une raison à cela. Vous trouvez à peine un gars plus sympathique. Cela rend le travail facile et confortable, mais je n’étais pas en mesure de trouver des histoires négatives ou laides. Oh, oui, et malheureusement, je n’ai pas pu faire participer Sho Kosugi et David Bradley au projet, même si j’aurais adoré obtenir des entretiens avec eux. Sho Kosugi n’était pas intéressé à faire une conversation pour le livre, et David Bradley… que puis-je dire, c’est une énigme. On dirait que personne ne lui fait parler de son passé dans l’industrie cinématographique, et je n’ai pas eu de chance non plus. Grâce à Mike Leeder et aux bonnes personnes d’Impact Magazine, nous avons pu apporter une interview avec le regretté Steve James, qui apporte une voix importante dans le livre qui est malheureusement à jamais silencieuse.

BK: Combien de temps a-t-il fallu pour terminer l’écriture du livre / assembler le livre?

MME: C’est difficile à dire, parce que nous avons commencé il y a environ cinq ans, mais parfois il y avait des mois sans travail juste parce que nous ne savions pas comment continuer, etc. Disons qu’il a fallu deux ans et demi pour tout – et beaucoup de larmes, de désespoir et d’anxiété entre les deux (Rires) Ce fut un long processus, mais j’ai aussi travaillé sur d’autres projets. En tant qu’éditeur, vous avez besoin d’un certain nombre de projets qui sont idéalement tous à un stade de production différent.

BK: Quel a été l’aspect le plus difficile de la rédaction du livre? Le plus facile?

MME: De toute évidence, la partie la plus difficile a été de rassembler tout le matériel dans une mise en page cohérente qui a du sens, est divertissante et ne prête pas à confusion. Nous avons dû faire face à d’innombrables images de qualité, de source et d’âge différents – et c’était un cookie difficile à tout rassembler. Nous avons eu de nombreuses épreuves et je dois remercier la merveilleuse Mirjam Pajakowski d’avoir mis le livre en forme et de lui avoir donné une mise en page incroyablement bien conçue compte tenu des circonstances avec lesquelles nous avons travaillé. La partie la plus facile a été de travailler avec Sam lui-même car il a soutenu à cent pour cent le projet, il n’a jamais perdu son sang-froid ou sa patience, même lorsque les choses étaient vraiment désespérées. Honnêtement, avant que Mirjam n’accepte de faire la mise en page, il n’y avait aucune chance de la mettre aussi belle. Nous avons passé des centaines d’heures devant l’ordinateur.

BK: En quoi l’écriture de ce livre était-elle différente de celle de vos précédents livres? Comment était-ce la même chose?

MME: Les livres que j’ai faits auparavant étaient encore assez amateurs et je pense que le livre de Firstenberg atteint un nouveau niveau de professionnalisme. Je ne veux mentionner aucun nom, mais dans le passé, j’ai travaillé avec certaines personnes (co-auteurs, graphistes, partenaires d’interview, etc.) qui étaient… difficiles. Ce livre – malgré toutes les difficultés – a été une joie de travailler, car toutes les personnes impliquées ont donné leur cœur et leur âme pour tirer le meilleur résultat possible. Et je pense que ça se voit.

BK: Qu’espérez-vous que les lecteurs retireront des Histoires des tranchées?

MME: J’espère qu’ils auront beaucoup de plaisir, d’excitation et de joie à lire le livre et toutes ces histoires et perspectives différentes. C’était mon objectif de publier quelque chose qui sera considéré comme une lecture obligatoire si vous êtes un fan de films d’action, Cannon, Sam Firstenberg, des films de ninja, etc. J’espère que nous y sommes parvenus, et les premières réactions sont extrêmement enthousiastes. Et j’espère que tout le monde trouve quelque chose dans le livre. Ce n’est pas seulement pour les initiés ou les fans. Je pense que c’est une lecture intéressante pour tous ceux qui s’intéressent le moins au cinéma à petit et moyen budget.

BK: Des projets futurs dont vous pouvez nous parler?

MME: En fait, oui – actuellement, je prépare des livres d’interview étendus avec le directeur des arts martiaux Isaac Florentine (Undisputed 2 & 3, Ninja: Shadow of a Tear, Close Range) et l’assistant d’effets spéciaux Gabriel Bartalos (Basket Case 2 & 3, Frankenhooker, Leprechaun, Cremaster, et bien d’autres). Tous deux suivront le même concept – des interviews prolongées avec beaucoup d’images partout dans le livre, de nombreuses voix d’invités et un style esthétique sobre entre fanzine, magazine / journal et livre de table basse haut de gamme.

BK: Quel est votre film préféré réalisé par Sam Firstenberg? Selon vous, quel film Firstenberg mérite un second regard?

MME: Eh bien, c’est une question difficile parce qu’après tout ce temps passé à travailler avec Sam sur le livre, j’ai clairement un faible pour presque tous les films – on sent certainement une connexion personnelle après avoir regardé les films plusieurs fois et parlé pendant des heures et des heures à l’homme qui les a faits. Quoi qu’il en soit, je pense que Avenging Force est probablement son “meilleur” film, juste parce que c’est très bien fait, c’est différent, c’est le meilleur rôle pour Dudikoff et ça tient toujours aujourd’hui, enfin et surtout en raison de la grande utilisation d’emplacements uniques. Ninja III: The Domination est probablement mon préféré en raison de son étrangeté et de son style sauvage. The Day We Met est un témoignage totalement ignoré du magnifique talent de Sam dans la combinaison de mélodrame, de divertissement et d’humour. Et je pense que Riverbend devrait être redécouvert – non seulement à cause de la grande performance de Steve James, mais aussi parce que les films d’action et les acteurs noirs ne reçoivent toujours pas la même reconnaissance que les blancs et les asiatiques. Je dois dire que j’aime les deux films de Cyborg Cop et je recommande fortement aux amateurs de films d’action de découvrir la production de Nu Image The Alternate pour sa forte écriture, le rythme serré et le merveilleux Eric Roberts en tant que lead. Évidemment, tous les autres films Cannon (Revenge of the Ninja, American Ninja 1 & 2, Breakin ‘2, etc.) n’ont pas besoin de mon soutien – ils sont déjà des classiques cultes accomplis et obligatoires pour tous les amateurs de films Cannon, d’action et de breakdance tous dans le monde. Je peux honnêtement dire que je les aime tous, bien que je ne pense pas nécessairement que tous soient de «bons» films, quoi que cela signifie.

Un merci tout spécial à Marco Siedelmann d’avoir accepté de participer à cette interview et à david j. moore pour l’installer.

