Margot Robbie a expliqué l’absence du Joker de Jared Leto

En février, il atteint enfin les salles de cinéma Oiseaux de proie Pendant que les fans attendent la première, Margot Robbie il a expliqué pourquoi il n’est pas dans le film le Joker de Jared Leto.



Dans quelques semaines, nous pourrons enfin profiter Oiseaux de proie, l’un des nouveaux films de DC. Ce film jouera Harley quinn, personnage que l’on pouvait voir dans Suicide Squad et qu’il a volé de nombreux regards à côté de la Joker de Jared Leto. Maintenant Margot Robbie Il a expliqué pourquoi ce personnage ne figurera pas dans son film.

Bien que le Joker de Jared Leto Il n’a pas été aussi bien accueilli par les fans que Harley quinn, beaucoup se sont demandé si l’acteur serait Oiseaux de proie. Mais bien sûr, la réponse est un non catégorique. Dans les dernières déclarations de Margot Robbie Pour ComicBook, l’actrice a voulu expliquer les raisons qui séparaient ce Joker du film.

“Soit c’était une histoire complète sur Harley Quinn et le Joker, soit le Joker devait être hors de vue. Je voulais vraiment voir Harley dans un gang de filles et je sentais qu’il y avait une grande lacune sur le marché pour un film d’action mettant en vedette un ensemble de filles. Je sentais que personne ne faisait ça et je ne comprenais pas pourquoi, en particulier un film comique », a déclaré l’actrice.

Actrice et productrice

Sans aucun doute, on peut également constater que Margot Robbie prévalu pendant la pré-production de Oiseaux de proie. Son rôle de productrice était vraiment essentiel pour faire avancer le projet (c’est elle qui a trouvé le réalisateur et qui a fait le pitch avant le studio). Il ne nous reste plus qu’à attendre sa sortie et voir si le film répond aux attentes des fans, et si nous pouvons lever 52 millions de dollars au cours de sa première semaine comme prévu.

Les rapaces arriveront dans les salles espagnoles le 7 février 2020.

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.