Margot Robbie et Michael B. Jordan accompagnent Christian Bale dans le nouveau film de David O. Russell

Tel que rapporté par Deadline et THR, Margot Robbie (‘once in … Hollywood’) et Michael B. Jordan (‘Creed II. The Legend of Rocky’) accompagnent Christian Bale (‘The Vice of Power’) en tant que protagoniste du prochain projet de David O. Russell («The Great American Scam»), qui n’a actuellement aucun argument ni titre défini. Malgré cela, le film a suscité un grand intérêt, alors que nous parlons de quatre poids lourds à Hollywood.

Russell écrit et réalise un film pour se réconcilier avec Bale pour la troisième fois après “ The Fighter ” (2010), un film pour lequel il a remporté le prix du meilleur second rôle et la “ Great American Scam ” susmentionnée (2013). , qui a reçu des nominations pour les Golden Globes dans les principales catégories.

Le tournage de cette nouvelle production Regency et Fox / Disney devrait commencer en avril prochain. Robbie est dans les salles du monde entier avec Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn) ‘, un film qui a récolté plus de 80 millions de dollars après sa première le week-end dernier. Il tourne actuellement «The Suicide Squad», un film réalisé par James Gunnd où il joue également Harley Quinn.

De son côté, la Jordanie attend la première dans notre pays de ‘Justice issue’ le 28 février. Il tourne actuellement “ Sans remords ”, adapté d’un roman de Tom Clancy dans lequel jouer John Clark, un compagnon de Jack Ryan dans la CIA dans ce qui devrait être le premier épisode d’une nouvelle franchise de films.