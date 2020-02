Margot Robbie révèle ce qui se passe si Harley Quinn rencontre le Joker (Phoenix)

L’expérience Harley Quinn (Margot Robbie) rencontrer le Joker de Joaquin Phoenix Je le changerais profondément.

Lors d’une interview sur son nouveau film Oiseaux de proie, l’actrice Margot Robbie il a plaisanté Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), a combattu avec ses démons intérieurs et s’est finalement effondré pour devenir Le Joker Qu’est-ce qui l’a fait descendre à la folie beaucoup plus rapidement s’il avait Harley quinn aux alentours Puisqu’elle aurait pu apporter ses farces étranges et la réalité à son monde.

Margot Robbie connaît le caractère de Harley quinn Et il sait qu’il y a un très bon psychiatre derrière le fou de DC Comics.

«Je pense qu’ils existent dans deux mondes très différents, Gotham de Todd Phillips (directeur du Joker) et ce Gotham sont très différents. Je ne sais pas comment vous pourriez combler cet écart “, a déclaré Margott Robbie à un intervieweur, avant d’ajouter:” Elle le rendrait fou. Elle serait de l’autre côté du réfrigérateur, comme “ici”. “J-puddin, qu’est-ce que tu fais?” “J’ai juste besoin d’une minute, je passe par beaucoup de choses …”

Le nouveau film de DC Comics est plein de surprises et de folie.

Oiseaux de proie suivra une équipe formée par Harley quinn (Margott Robbie), Canaries noires (Jurnee Smollett-Bell), la chaceuse (Mary Elizabeth Winstead), Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain (Ella Jay Basco) à Gotham City. Dans le film, Harley vient de se séparer du Joker et trouve soudain un objectif pour sa nouvelle vie. En particulier, il découvre qu’elle est l’une des nombreuses femmes en conflit avec le méchant Masque noir (Ewan McGregor), il va donc créer une alliance de héros, d’anti-héros et d’un officier de police pour faire face à son ennemi commun.

Birds of Prey sortira le 7 février 2020 et ce sera le premier film de l’année basé sur des personnages de bandes dessinées. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Article précédentCaptain America face à une armée de crânes rouges

Next articleJim Carrey a une sombre idée de la suite de The Truman Show (1998)

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.