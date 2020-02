Margot Robbie révèle la partie la plus difficile de jouer Harley Quinn

L’actrice Margot Robbie rejouer le personnage de DC Comics Harley quinn dans le film Oiseaux de proie.

Dans une récente interview, il a été invité à Margot Robbie qui a défini la partie la plus difficile de son rôle en tant que Harley quinn. Sa réponse avait à voir avec les scènes avec des patins dans le film.

«Je passe une grande partie du film sur des patins à roulettes, et ils avaient en fait la grande scène dans un carrousel en mouvement, puis je suis derrière une voiture», a déclaré Margot Robbie. “Et comme … C’est vraiment difficile de faire tout ça sur roues … Donc c’était vraiment très difficile.”

Il l’a également comparé au moment où il a dû apprendre à retenir son souffle sous l’eau pendant 5 minutes pour le lieu de l’accident de voiture de Suicide Squad quand Batman chasser le Joker et à Harley quinn.

Il continuera à jouer le personnage de DC Comics Dans plus de films.

En 2021, un nouveau film de Suicide Squad, cette fois est dirigée par James Gunn, le responsable des livraisons de Gardiens de la Galaxie de Marvel. Dans ce nouvel épisode de DC Comics, nous verrons à nouveau Margot Robbie comme Harley quinn, mais aura probablement beaucoup moins de protagonistes que dans Oiseaux de proie Où est le centre absolu de l’histoire. Ici, vous pouvez revoir notre critique.

En plus elle veut faire Sirènes Gothamoù on pouvait voir Harley quinn près de Catwoman et Poison IvyBien que ce projet ait pas mal sonné, ils n’ont pas encore osé lui donner le feu vert. Peut-être oui Oiseaux de proie Il a le succès escompté devenu réalité. Et selon les chiffres qu’ils conduisent, il a certainement un grand box-office.

Alors que Margot Robbie continuez votre carrière cinématographique spectaculaire et nous pouvons le voir dans Ruine comme Elsa Brzezina, une version de Robin Hood axée sur Marian et sera également en Barbie, basé sur la célèbre poupée jouet.

Article précédentOiseaux de proie confirme la sexualité de Harley Quinn

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.