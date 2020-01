Margot Robbie révèle pourquoi elle a donné la priorité aux oiseaux de proie par rapport aux sirènes de Gotham City

Dans une interview avec Nerdist, Margot Robbie a expliqué pourquoi elle avait décidé de donner la priorité à Birds of Prey au lieu de Gotham City Sirens après que son personnage de Harley Quinn ait fini par être la vedette de Suicide Squad.

«Pendant Suicide Squad – quand nous allions au Comic-Con et autres – j’ai commencé à réaliser qu’il y avait une telle base de fans pour Harley. Pendant que je faisais des recherches sur le personnage, j’ai commencé à lire Birds Of Prey et d’abord je suis tombé amoureux de Huntress, et j’ai commencé à examiner tout cela. Je me disais: “Wow, il y a tellement de personnages féminins sympas de DC et personne ne sait rien d’eux!” Et si nous avions une plate-forme pour que les fans apprennent à connaître et à tomber amoureuses de certaines de ces autres femmes incroyables? En nous concentrant sur les sirènes de Gotham City, nous n’étions que trois et nous étions tous bien connus, alors qu’avec Birds Of Prey vous pouvez choisir n’importe quel groupe pour cela, et j’ai pensé que cela pourrait être la plate-forme idéale pour introduire des personnages féminins qui pourraient vraiment avoir des jambes dans l’univers DC. “

Les deux autres personnages féminins de Gotham City Sirens auxquels Robbie a fait référence sont Catwoman et Poison Ivy.