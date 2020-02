Margot Robbie s’intéresse à Harley Quinn et Poison Ivy

Margot Robbie, qui travaille en tant que producteur Oiseaux de proie, a révélé qu’il aimerait explorer la relation entre Harley quinn et le célèbre Poison Ivy dans les prochaines bandes.

Enfin, le 7 février, nous pouvons voir Oiseaux de proie Dans les salles de cinéma. A cette occasion, nous verrons l’aventure de Harley quinn après être devenu indépendant de Joker et avec un groupe d’amis qui se battront avec ceux qui veulent les voir morts. Récemment Margot Robbiet a révélé qu’il aimerait explorer la relation entre Harley et Poison Ivy dans les prochains films.

«Je pense que Warner a eu du mal à donner son feu vert à un film d’action pour adultes mettant en vedette des femmes parce que cela n’avait pas encore été fait… J’ai compris les réserves et je suis très heureux qu’ils aient dit oui, qu’ils aient mis une jeune femme aux commandes réalisateur qui n’avait réalisé qu’un film auparavant, qui croyait à l’histoire et qui pariait sur elle », a expliqué l’actrice qui agit également en tant que productrice dans Oiseaux de proie À son tour Margot Robbie Il a également révélé qu’il espérait que le film connaîtrait un grand succès.

Quant à ce que je dirais aux fans masculins de DC, ils ne sont pas très excités Oiseaux de proieRobbie a été très clair: «J’ai toujours aimé les films avec des hommes parce que je m’identifie à eux parce qu’ils sont humains, pas basés sur un genre spécifique. Les hommes vont la voir et ils vont se refléter en eux par les circonstances. »

Verrons-nous Harley Quinn avec Poison Ivy?

Les lecteurs de bandes dessinées savent que la relation entre Harley quinn et Poison Ivy Cela peut aller d’une grande amitié à une relation amoureuse, selon le nombre lu. Pour cette raison, Margot On a demandé à Robbie si nous verrions une Harley Quinn bisexuelle au cinéma.

«J’essaie depuis longtemps de faire un film avec Poison Ivy. J’adore le personnage et la relation qu’il entretient avec Harley dans les bandes dessinées. J’ai apprécié à la fois leur amitié et leur côté romantique. Je serais ravi d’explorer l’une des deux parties de la relation à l’écran », a expliqué le protagoniste de Oiseaux de proie

Le film sortira le 7 février dans les salles.

