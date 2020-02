Marianico el Corto … est décédée. Bande-annonce de «The Last Show»

Aragn TV a publié la bande-annonce officielle de «Le dernier spectacle», une série télévisée créée par lex Rodrigo («La casa de papel», «El embarcadero») qu’il a également co-réalisé avec Carlos Val («Planeta 5000», «Bestfriends»), qu’il aborde à travers ses différentes intrigues. Conflits universels tels que la crise d’identité, le choc entre les générations, les changements à l’adolescence et la maturité.

Son argument tourne autour de Miguel Angel, une ancienne célébrité de la télévision grâce à son personnage Marianico el Corto qui est aujourd’hui quelqu’un de complètement différent. Les images de son succès sur les réseaux de télévision nationaux dans les années 90 contrastent avec son geste actuel au bord des larmes. Marianico est mort, dit-il catégoriquement. Son ex-femme (Luisa Gavasa) et sa fille (Itziar Miranda) savent que quelque chose ne va pas, mais c’est sa petite-fille (Laura Boudet) qui avoue que ce qu’elle veut, c’est faire un film surréaliste comme ceux qu’elle admirait Luis Buuel …

Le casting de «Le dernier spectacle» Il est dirigé par Miguel Angel Tirado, Luisa Gavasa, Itziar Miranda, Jos Luis Esteban, Pablo Lagartos, Ken Appledorn, Laura Gmez Lacueva et les jeunes Laura Boudet et Denis Cicholewski.

De plus, tout au long des huit chapitres de sa première saison, il a des collaborations spéciales et / ou des camées de noms tels que Armando del Ro, Mara Isabel Daz, Rubn Martnez, Alvaro Morte, Jos Lifante ou Jos Mara Rubio Barragn, entre autres.

Le premier épisode de «Le dernier spectacle», la première série de fiction produite par Aragn TV, sera diffusée sur cette chaîne régionale le 20 février, bien qu’elle puisse également être vue dans un proche avenir dans six autres réseaux régionaux de FORTA (TV3, TVG, EiTB, RTPA, RTVC et Canal Sur) et en Estrémadure Télévisine.

