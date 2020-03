Marianne, la série d’horreur, a été annulée par Netflix

Partager

En 2019, l’une des séries les plus commentées sur les réseaux sociaux était Marianne. Cette fiction d’horreur française avait une fin plus qu’ouverture pour continuer dans une deuxième saison, mais Netflix a décidé d’annuler la série.

Sans aucun doute, Marianne C’était l’une des séries d’horreur les plus acclamées de 2019. Il a obtenu le soutien du critique depuis son lancement et est devenu le plus commenté sur les réseaux sociaux avec seulement huit chapitres de sa première saison. En fait même Stephen King, le maître du terrorisme lui-même, a apporté son soutien à ce projet. Cependant, Netflix Il a pris la décision d’annuler la fiction et donc de ne pas lancer sa deuxième saison.

Cette information a été fournie par le directeur. Samuel Boldin, qui a très tristement révélé que la fiction ne se poursuivra pas. “Il n’y aura pas de deuxième saison de” Marianne “. Nous sommes désolés. Mais on se verra dans d’autres histoires… », écrit-il.

Marianne Il nous raconte l’histoire d’un écrivain de roman d’horreur qui rentre chez lui après une série d’événements horribles qui s’y sont déroulés. Cependant, une sorcière qui a passé des années à la chasser dans ses rêves Elle commence à réapparaître et la jeune femme commence à se rendre compte que la fiction qu’elle écrit se mêle à la réalité.

Et pourquoi l’ont-ils annulé?

Il était plus que clair que les fans de la série attendaient une deuxième saison, car la première avait laissé une fin ouverte. De plus, Marianne a eu des critiques positives, bien que ce ne soit plus une garantie de rien. Ces derniers mois, nous avons vu comment Netflix a relevé la barre, annulant les séries qui n’ont pas réussi à créer le «bruit» nécessaire pour aller de l’avant, comme par exemple BoJack Horseman, dont le créateur a dit qu’il s’agissait d’un problème commercial.

Pour l’instant, nous devrons attendre pour voir si Netflix donne une explication à cette annulation, mais ce qui est clair, c’est que Marianne ne bougera pas. Du moins pour l’instant.

