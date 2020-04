Mark Hamill dit au revoir à Luke Skywalker avec une lettre émotionnelle

Partager

L’acteur Mark Hamill sera toujours associé au personnage de Star Wars Luke Skywalker, c’est pourquoi il lui a dit au revoir avec une lettre qu’il a partagée sur les réseaux sociaux.

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) a marqué la fin d’une ère pour la saga, ce qui signifie que l’histoire de Luke Skywalker (Mark Hamill) est terminé. Un beau voyage qui a duré de nombreuses années où nous avons vu comment un humble fermier est devenu un héros contre l’Empire et un symbole d’espoir dans les moments les plus sombres. Chaque fan ou spectateur devra décider si la dernière trilogie lui a rendu justice, mais l’héritage est sans aucun doute incontestable.

Disney lance La saga Skywalker, une boîte contenant les neuf principaux films de Star Wars. En plus d’un ensemble de fonctionnalités supplémentaires, avec une qualité 4k dans les Blu-ray UHD de dernière génération. Il comprend également une touche plus personnelle de nul autre que Luke Skywalker lui-même, Mark Hamill.

Chaque exemplaire de la boîte The Skywalker Saga contient une lettre de Mark Hamill, adressée aux fans. Dans le court message, que l’acteur a partagé sur Twitter, il rend hommage à Carrie Fisher et George Lucas emmenant les lecteurs aux premiers jours de la saga Star Wars. À l’époque, Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford se préparaient à se lancer dans une aventure qui serait plus grande et plus profonde que quiconque aurait pu le prévoir à l’époque.

L’avenir de Star Wars.

Bien que Mark Hamill ait quitté le personnage de Luke Skywalker et qu’une époque soit révolue, cela ne signifie pas que Disney et LucasFilm resteront immobiles. L’avenir le plus immédiat est dans le service de streaming Disney +, puisque la série de Cassian Andor et Kenobi sera présentée en première, nous pouvons également voir la deuxième saison d’El Mandaloriano.

Quant aux livres et aux bandes dessinées, ils parient sur l’exploration d’une époque qu’ils ont appelée la Haute République, située 200 ans avant les événements de Star Wars: La Menace Fantôme.

