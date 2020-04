Mark Hamill ne peut pas expliquer l’un des trous de script de Star Wars

La saga Star wars Il se compose actuellement de 11 films, de certaines séries, de romans et de bandes dessinées, il est donc normal qu’il y ait des trous de script qui ne sont même pas la légende Mark Hamill peut expliquer.

Mark Hamill On se souviendra toujours de jouer Luke Skywalker l’un des grands héros de Star wars, qui a joué dans la trilogie originale et a eu une apparence stellaire dans les trois derniers films. L’acteur est également accro aux réseaux sociaux et répond souvent à de nombreux fans sur une grande variété de sujets.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a posé une question sur un trou de script dans la saga Star Wars, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait même pas répondre à la question sur R2-D2.

À la fin de Star Wars: La vengeance des Sith ils effacent la mémoire de C-3PO, donc, dans le Épisode IV Il ne sait rien de tout ce qui s’est passé. Cependant, à notre connaissance, la mémoire de R2-D2 est restée complètement intacte.

En conséquence, cela soulève évidemment la question de savoir pourquoi R2-D2 n’a jamais partagé ce qu’il savait sur Luke Skywalker, Leia ou quiconque de la rébellion. Il devait savoir qu’Anakin Skywalker était le père de Luke et Leia et qu’ils étaient donc frères. Révéler ces informations aurait pu aider les héros de différentes manières.

Il semble que George Lucas Il ne s’en rendait tout simplement pas compte, bien qu’il soit possible que le droïde ait également subi un effacement de mémoire.

De toute façon, quand on a demandé au légendaire acteur de Star Wars Mark Hamill Pour ses réflexions sur ce trou de complot apparent, elle a admis ne pas pouvoir répondre.

Dans le tweet, nous pouvons lire:

«Ma fille a simplement demandé: R2-D2 était là pour toute l’histoire et sa mémoire n’a jamais été effacée. Alors pourquoi n’a-t-il pas dit à Luke que Dark Vador était son père à un moment donné? » J’ai été stupéfaite jusqu’à ce qu’elle hausse les épaules et s’éloigne. “

À quoi Mark Hamill a répondu:

“J’ai lu ce tweet, j’ai pensé dur et dur … Puis j’ai haussé les épaules et je suis parti.”

Peut-être que ce sera un trou de script Star Wars qui restera toujours là et n’aura jamais de réponse officielle.