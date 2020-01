Mark Hamill rit d’une scène de la trilogie originale de Star Wars

La trilogie originale vénérée de Star wars il a des scènes mémorables, mais il y en a qui ne sont pas tellement et Mark hamill Il rit de l’un d’eux.

Probablement le Épisode IV: Un nouvel espoir (1977) est l’un des films les plus influents de l’histoire du cinéma, car il a commencé une franchise d’une valeur de plusieurs millions de dollars et a servi de référence à de nombreux cinéastes des générations ultérieures. De plus, le trilogie originale de Star Wars, a élevé ses protagonistes à la catégorie des mythes du cinéma Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford.

Un fan a récemment publié un clip où Luke Skywalker se fâche Han Solo pour ne pas vouloir aider le Princesse Leia. L’utilisateur se moque du dialogue pour la vitesse avec laquelle Mark hamill parler L’acteur a répondu et a dit que George Lucas Je le voulais comme ça.

“J’essayais de transmettre une grande urgence et les dangers de l’action lorsque nous sauvions la princesse en suivant la direction que George Lucas répétait le plus: plus vite avec plus d’intensité!”

George Lucas Il a dû convaincre les acteurs de prononcer quelques phrases.

Mark hamill Il a déclaré à maintes reprises qu’il y avait de nombreuses phrases qu’il ne comprenait pas et qu’il voulait changer. Mais il semble que George Lucas Il était clair sur ce qu’il voulait et devait les convaincre que cela fonctionnerait s’ils le faisaient à leur manière.

Avec le film de Star Wars: The Last Jedi, l’acteur Mark hamill il a répété son rôle de Luke Skywalker et je ne comprenais pas beaucoup de dialogues que j’avais préparés Rian johnson et c’est pourquoi il s’est beaucoup disputé avec le réalisateur. Après la première, il a beaucoup critiqué le film car il n’était pas d’accord avec le résultat et le traitement du légendaire Jedi.

Il semble que George Lucas il a également eu ces discussions avec Mark hamill dans le film original, mais il semble qu’il ait pu le convaincre d’une meilleure façon que lui Rian Johnson

