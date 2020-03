Mark Ruffalo a confirmé les négociations pour apparaître dans la série

Partager

She-Hulk sera l’un des nouveaux contenus que Marvel créera sur Disney +. Il y a quelques jours, la rumeur a couru que Mark Ruffalo pourrait faire partie de la série en tant que Hulk. Après tant de spéculations, l’acteur a finalement confirmé qu’il était en pleine négociation.

Marvel se prépare à atterrir Disney +. Alors qu’il nous a déjà montré l’avancement de la première série qui atteindra la plate-forme, comme Le faucon et le soldat d’hiver et WandaVision, le studio place toutes ses puces dans She-hulk. Apparemment, cette fiction pourrait compter sur la participation de Mark Ruffalo. Il y avait déjà des rumeurs à ce sujet, et maintenant l’acteur vient de les confirmer.

L’acteur, que nous connaissons tous pour son interprétation de Hulk, pourrait atteindre le petit écran par la main de She-hulk. On sait que le personnage ne peut pas avoir de films solo, car Marvel vous ne pouvez utiliser que Hulk comme secondaire dans vos projets puisqu’il appartient à Images universelles Pour cette raison, She-hulk cela pourrait être l’occasion parfaite pour Mark Ruffalo Continuez à vous réjouir de votre performance.

Au cours de ce week-end, Mark Ruffalo était dans le C2E2 de Chicago et en a profité pour confirmer à ComicBook que Il avait déjà eu les “premières conversations” pour rejoindre sa cousine dans la future série She-Hulk qui débutera le tournage l’été prochain. Nous connaîtrons donc bientôt le casting complet de cette série attendue.

D’un autre côté, le casting qui circule à Hollywood a récemment été divulgué pour retrouver le protagoniste de She-hulk, garantissant que ce personnage sera présenté sur Disney + mais finira par être l’un des nouveaux Avengers. En outre, il a également été question de la possibilité que l’actrice Alison Brie Donnez vie au protagoniste de la future série.

