Mark Ruffalo confirme les premiers pourparlers pour la série MCU Disney +

Mark Ruffalo a confirmé qu’il y avait eu des discussions précoces pour son retour en tant que Bruce Banner / Hulk dans Marvel’s She-Hulk séries. L’an dernier, Avengers: Fin de partie a non seulement mis fin à la saga Infinity du MCU, mais aussi aux histoires d’Iron Man et de Captain America. Black Widow a également rencontré sa destination finale dans le film, mais reviendra en mai pour son film solo, une histoire pré-série située entre les événements de la guerre civile et de la guerre à l’infini. En ce qui concerne les trois autres membres des Avengers originaux du MCU, Hawkeye et Thor sont confirmés pour apparaître dans un spectacle et un film dans la phase 4, laissant Hulk comme l’homme étrange (vert).

Bien sûr, la série télévisée She-Hulk en cours de développement pour Disney + serait l’endroit évident pour Ruffalo pour reprendre son rôle de bannière / Hulk pendant la phase 4. Dans les bandes dessinées Marvel, l’avocate Jennifer Susan Walters acquiert ses capacités de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin, Bruce Banner, et il va de soi que la série reprendrait au moins cet élément de son histoire. Cependant, il n’y a eu aucun mot officiel sur l’implication potentielle de Ruffalo dans la série – jusqu’à présent, bien sûr.

ComicBook.com a assisté à un panel au C2E2 à Chicago ce week-end où Ruffalo a confirmé qu’il y avait eu des “discussions préliminaires” pour qu’il revienne en tant que Banner / Hulk dans la série Disney + She-Hulk. Les détails au-delà de cela sont gardés secrets pour le moment, y compris si Ruffalo serait une star invitée ou un habitué de la série.

Fin du jeu a vu Banner et Hulk fusionner pour former Smart Hulk, qui est probablement la forme qu’il prendrait lors de ses scènes de la série She-Hulk. Dans ce cas, il va de soi que Ruffalo ne figurera pas trop dans la série, compte tenu des exigences VFX et du coût de la vie de son homologue vert plus intelligent. Plus que cela, la phase 4 est conçue pour permettre aux membres restants des Avengers originaux de sortir des projecteurs et de passer le flambeau à la prochaine génération de héros. Pour cette raison, Banner servirait probablement de mentor et d’enseignante pour She-Hulk dans sa série, tout comme Hawkeye guidera Kate Bishop dans son prochain spectacle Disney + et Thor aidera Valkyrie à trouver quelqu’un pour diriger Asgard à ses côtés dans Love de l’année prochaine. & Thunder.

D’après les commentaires de Ruffalo, il semble que le plan provisoire est que Banner / Hulk apparaisse dans la série She-Hulk; maintenant, les showrunners n’ont qu’à décider de la meilleure façon de l’utiliser dans une perspective de narration. Avec des rapports récents indiquant que la scénariste en chef Jessica Gao (Rick et Morty) et son équipe commenceront la production sur She-Hulk cet été, il ne faudra peut-être pas longtemps avant d’avoir une mise à jour plus concrète sur la participation de Ruffalo à la série. Cela va doubler pour le casting de Jennifer Susan Walter, qui est décrite comme étant un personnage semblable à Alison Brie dans la série. En fait, si certains fans réussissent, elle pourrait bien finir par être jouée par la communauté et la star de GLOW elle-même.

