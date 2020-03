Mark Ruffalo confirme qu’il négocie pour apparaître dans ‘She-Hulk’

Lors de sa récente apparition à la Chicago Comic & Entertainment Expo 2020, l’acteur Mark Ruffalo a confirmé qu’il avait entamé des discussions avec Marvel Studios pour sa possible apparition dans la future série Disney +,«She-Hulk». Ruffalo a assumé le rôle de Bruce Banner / Hulk pour la première fois dans “ The Avengers ” (2012) et, depuis lors, est apparu dans six films UCM, y compris le blockbuster “ Avengers: Endgame ” en 2019.

Les mots de Ruffalo viennent après les rumeurs de la semaine dernière selon lesquelles Marvel Studios recherchait une actrice “Alison Brie” pour jouer le rôle de Jennifer Walters. L’actrice elle-même a demandé dans elshowde James Corden ce qui était vrai dans ces rumeurs, ce qui signifie à moitié en plaisantant qu’elle était déjà en pourparlers pour jouer dans la série.

Jessica Gao, écrivain aux Emmy Awards qui est à l’origine de l’épisode acclamé de la troisième saison de ‘Rick et Morty’, ‘Pickle Rick’, sergioniste et showrunner de cette série dont le personnage principal devrait apparaître plus tard dans les futurs films UCM .

Créé par l’écrivain Stan Lee et l’artiste John Buscema, “She-Hulk” débuts dans “Savage She-Hulk” # 1 de Marvel Comics en 1980. Son alter ego est Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner / Hulk, qui plus tard recevant un coup de feu, il reçoit une transfusion sanguine de Bruce qui le transforme en un monstre vert semblable à Hulk. Plus tard, il est devenu membre des Avengers et a brièvement remplacé Ben Grimm dans «The Fantastic Four».

‘She-Hulk’ n’est qu’une des nombreuses propriétés de Marvel Studios développées pour le service de streaming Disney +. Ceux-ci incluent «Le faucon et le soldat de l’hiver», «Loki», «Et si …?», «WandaVision», «Hawkeye», «Moon Knight’y’Ms. Marvel ‘. La première de ces séries à voir le jour est celle de Winter Soldier, dont la première saison de six épisodes arrive en août 2020.

Ruffalo dit qu’il est question que son Hulk pourrait apparaître dans la série #SheHulk … mais les discussions sont préliminaires. # C2E2

– LaughingPlace.com (@laughing_place) 1 mars 2020