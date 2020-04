Mark Ruffalo dit que rien n’est “ fait ” pour son avenir alors que Hulk dans le MCU, veut voir Hulk et Wolverine “ Hook Up ” dans Future Film

Variety a récemment discuté avec la star de MCU, Mark Ruffalo, qui dépeint Bruce Banner et The Hulk dans l’univers cinématographique Marvel. Ruffalo est également attaché en tant que producteur de la prochaine série limitée de HBO, I Know This Much Is True, qui débute le 10 mai. Au cours de la discussion, il a parlé de son avenir potentiel dans le rôle de films ultérieurs.

En ce qui concerne la prochaine étape pour Banner / Hulk, Ruffalo a déclaré: «Il n’y a rien de complètement là où c’est fait. On parle de voir Banner / Hulk apparaître dans [the Disney Plus series] “Elle – Hulk.” Si nous trouvons quelque chose de bien, ce serait vraiment intéressant. En ce moment c’est tout. C’est tout ce qu’il y a sur la table. “

Mark Ruffalo a poursuivi qu’il serait intéressant d’explorer davantage la vie de Banner entre les événements des autres films. Il a ajouté: «Il y a une idée qui, je pense, pourrait être vraiment intéressante. Nous ne l’avons jamais vraiment suivi dans sa vie. Il est toujours un peu sur le côté. Il est comme le Rosencrantz et le Guildenstern des Avengers. Il serait intéressant de remplir tous les blancs sur ce qui lui est arrivé entre tous ces films. “

Avec l’acquisition de 20th Century Fox par Walt Disney Company, Marvel Studios contrôle à nouveau les droits du film pour la franchise X-Men. Dans cet esprit, Ruffalo soutient également l’idée que Hulk et Wolverine se rencontrent dans un futur épisode cinématographique. Il a dit à ce sujet: “Peut-être que Hulk et Wolverine pourraient se connecter.”

Un croisement cinématographique potentiel de Hulk et Wolverine est logique, étant donné que le personnage de Wolverine a fait ses débuts dans les pages de The Incredible Hulk Issue n ° 180 en octobre 1974. Wolverine a ensuite rejoint les X-Men l’année suivante et est devenu l’un des piliers de ce groupe, devenant finalement l’un des héros les plus populaires de Marvel Comics.