Mark Ruffalo négocie pour jouer dans la série limitée de «Parsitos»

Après le grand succès de ‘Parasites“ Lors du dernier Oscar (qui a remporté quatre statuettes, dont le meilleur film), HBO a poursuivi son adaptation sous la forme d’une série limitée qui sera réalisée par le réalisateur Bon Joon-Ho avec Adam Mckay. Selon Collider, Mark Ruffalo (‘Avengers: Endgame’) sera le principal candidat pour jouer dans la série.

Le média indique qu’il existe de multiples sources qui ont confirmé l’intérêt de HBO pour avoir l’acteur vétéran de l’UCM. Joon-ho lui-même aura contacté l’acteur de 52 ans pour jouer le rôle principal, et les deux parties semblent déterminées à parvenir à un accord.

Avec Sun Kang-Ho, Lee Seon-Gyun, Jang Hye-Jin, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Siky Park So-Dam, cette histoire particulière se concentre sur la famille sans emploi de Ki-taek, qui manifeste un intérêt soudain pour le train de vie de la toute dernière famille Park. Un jour, son fils parvient à lui recommander de donner des cours particuliers d’anglais à la maison Park. C’est le début d’un équipement incontrôlable, dont personne ne sortira vraiment indemne.

Bong et McKay seront les producteurs exécutifs de cette nouvelle série limitée en anglais avec Dooho Choi de Kate Street Picture Company, Kerry Ko, Fred Lee, Miky Lee, Cho Young Ki et Francis Chung de CJ Entertainment, et le partenaire de McKay dans Hyperbole Industries, Kevin Messick.

Le cinéaste oscarisé a commenté plus tôt que nous sommes confrontés à un film de six heures, qui met en évidence toutes les idées qu’il n’a pas pu inclure dans les deux heures du film. Il voulait également souligner que l’une des histoires clés qui pouvaient apparaître dans la mini-série tournait autour de la femme de ménage allergique à la pêche Moon-Gwang, jouée dans le film de Lee Jeong-Eun.