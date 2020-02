Mark Ruffalo pourrait revenir en tant que Bruce Banner

Partager

Marvel prévoit de raser l’intérieur de Disney +. Petit à petit, l’étude commence à préparer ses nouveaux projets, dont She Hulk. Selon une nouvelle rumeur, il est possible que nous voyions Mark Ruffalo comme Bruce Banner.

L’univers de Studios Marvel continue de s’étendre, au point que petit à petit il commence aussi à prendre le dessus sur le petit écran grâce à Disney +. Actuellement, il planifie et donne vie à de nombreux projets, dont She Hulk Une nouvelle rumeur a assuré que dans la série on pourrait revoir Mark Ruffalo comme Bruce Banner

Mark Ruffalo est connu pour donner vie à Hulk depuis sa première apparition dans Les Vengeurs en 2012. Huit ans plus tard, l’arc du personnage s’est développé pour finir par contrôler son état Hulk et unir le meilleur de Banner et du monstre vert. Après les événements de Avengers: Endgame, l’avenir du personnage était quelque peu incertain; mais la feuille de casting qui a été révélée Elle hulk Cela pourrait être interprété comme le retour de l’acteur à son célèbre personnage.

Le reverrons-nous?

Selon Comic Book, des informations sur la distribution de Elle hulk qui a circulé en ligne suggère que Studios Marvel Elle recherche une actrice âgée de 20 à 30 ans pour incarner le personnage et demande que la requérante ait déjà travaillé dans des comédies. La description de ce personnage se réfère à: “Également connue sous le nom de Jennifer Walters, She Hulk est avocate et cousine de Bruce Banner, dont la transfusion sanguine d’urgence de Bruce la forme avec des compétences similaires à celles de Hulk.”

Bien sûr, ce n’est pas une confirmation que Mark Ruffalo retourner à MCU, mais cela laisse ouverte la possibilité que le script s’adapte pour que Bruce apparaisse de temps en temps. Il se pourrait qu’il apparaisse comme un “sensei” et apprenne à son cousin à contrôler ses pouvoirs Hulk. Ou il peut apparaître uniquement au moment de la transfusion sanguine. Sans aucun doute, les possibilités sont infinies. Pendant ce temps, il est question qu’Alison Brie pourrait donner vie au personnage principal.

