Mark Ruffalo révèle la réaction de Marvel avec Thor: filtration Ragnarok

L’acteur Mark Ruffalo a acquis la réputation de trop parler des films de Marvel avant leur première, mais ce qu’il a fait avec Thor: Ragnarok C’était trop.

À la première de Thor: Ragnarok En 2017, l’acteur a diffusé en direct les 20 premières minutes du film, puisque Mark Ruffalo oublié de terminer une session de Facebook Live avec les fans avant d’entrer au cinéma. Près de 2500 de ses partisans ont écouté attentivement les 20 premières minutes du troisième opus du Dieu du Tonnerre développé à partir de Marvel

Lors d’une récente interview, Mark Ruffalo il a plaisanté sur sa mauvaise réputation de faire des SPOILERS et s’est souvenu de la période stressante de 24 heures après avoir filtré ces 20 minutes de Thor: Ragnarok.

“Kevin Feige (le chef des studios Marvel) m’a dit:” Qu’est-ce que tu fais, mec? “J’ai dit:” Kevin, c’était un accident. Je jure devant Dieu. Ils m’ont dit d’utiliser Facebook Live, je ne sais pas comment l’utiliser! “Il a dit:” Vous ne pouvez pas faire ces choses! “

Le lendemain, l’acteur qui joue Bruce Banner / Hulk a dû voir Kevin Feige en personne lors d’un événement cinématographique avec la presse. «Je m’approche de lui pour lui demander pardon, et il m’attrape avec un câlin d’ours. Et il a dit: «C’était super! Nous avons eu plus de presse que la première complète! Nous n’aurions pas pu imaginer faire quelque chose d’aussi bon! »

Quelque chose de similaire est arrivé à Avengers: Fin de partie

Comme il a également publié certains SPOILERS of Avengers: Endgame, il craignait que Marvel ne se mette très en colère, mais Mark Ruffalo a révélé que quand il est apparu sur le tournage du quatrième film Avengers, un euphorique Barry Curtis (Le directeur de la sécurité de la production et de la protection du contenu de Marvel) attendait.

«Quand je suis arrivé au travail lundi, tout le monde a couru vers moi. Je pensais qu’ils venaient me crier dessus. Barry m’a pris dans ses bras et m’a dit: C’était génial! Nous avons plus de presse que nous n’en avons payé! »

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.